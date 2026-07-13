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Incendio forestal consumió cuatro hectáreas de vegetación en el cerro de Cristo Rey en Cali

La conflagración fue controlada por dos brigadas, una máquina extintora y dos carrotanques de los Bomberos. Es la quinta emergencia de este tipo atendida por la Defensa Civil en menos de una semana.

Organismos de socorro controlaron incendio forestal
Defensa Civil Seccional Valle
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de jul, 2026

Un incendio forestal consumió aproximadamente cuatro hectáreas en el cerro de Cristo Rey, en Cali, durante la tarde de este domingo 13 de julio. La emergencia fue controlada de manera oportuna por los organismos de socorro, evitando que las llamas se propagaran hacia otras zonas del cerro.

De acuerdo con Diego Vázquez, coordinador operativo en turno de la Defensa Civil Colombiana, la conflagración fue atendida por dos brigadas forestales, una máquina extintora y dos carrotanques del Cuerpo de Bomberos, con un despliegue de 20 unidades que lograron extinguir el fuego.

“Una vez controlada la emergencia, personal de la Defensa Civil llegó al lugar con una camioneta operativa, cuatro voluntarios y un funcionario para adelantar labores de vigilancia forestal. Durante las seis horas siguientes al control del incendio se realizará un monitoreo permanente del terreno con el fin de identificar posibles puntos calientes que puedan reactivar las llamas, especialmente durante la noche”, dijo el coordinador.

Vázquez indicó que este es el quinto incendio forestal atendido por la Defensa Civil en menos de una semana. Según explicó, al inicio de la semana la institución respondió a tres emergencias similares en el municipio de Vijes, una en Yumbo y la registrada este domingo en Cali.

“Estos son los incendios que normalmente ocurren en esta segunda temporada seca del año o la segunda temporada de menos lluvias, y se da por causa de que la cobertura vegetal se encuentra seca a raíz de la fuerte temporada de calor por las altas temperaturas”, expresó el funcionario.

Desde la entidad manifestaron que en la mayoría de los casos, las emergencias son ocasionadas por la acción humana y se hizo un llamado a la ciudadanía para evitar quemas, el uso de elementos pirotécnicos o cualquier acción que pueda generar incendios forestales.

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