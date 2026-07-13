Investigan asesinato de funcionario de la Agencia Nacional de Tierras en el oriente de Cali

Las autoridades investigan el asesinato de Ciro David Paz Banguero, abogado y funcionario de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), quien fue atacado a tiros en el barrio 12 de Octubre, en el oriente de Cali.

De acuerdo con la información preliminar, Paz Banguero compartía con varias personas cuando hombres armados llegaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones. Aunque fue trasladado de urgencia al hospital Carlos Holmes Trujillo, falleció debido a la gravedad de las heridas.

"La información que nos ha llegado es que mi primo estaba compartiendo en el barrio 12 de Octubre, aquí en Cali, y allí ocurrió este lamentable hecho que hoy enluta a nuestra familia, al municipio de Guachené y a muchas personas. Él vivía en la residencia que Francisco José Paz Zapata les había dejado a sus hijos", señaló Camilo Carabalí, primo de la víctima.

Ciro David Paz Banguero era abogado y desde comienzos de 2026 se desempeñaba como funcionario de la Agencia Nacional de Tierras, territorial Valle del Cauca. Además, era hijo del exalcalde de Guachené, Cauca, Francisco José Paz Zapata.



Tras conocerse su muerte, la Alcaldía de Guachené expresó sus condolencias mediante un comunicado oficial en el que destacó el trabajo comunitario y social de Paz Banguero.

"Su partida, ocurrida en hechos que actualmente son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, enluta profundamente a nuestro municipio y representa una irreparable pérdida para quienes compartieron con él el compromiso por el desarrollo, la organización comunitaria y la transformación de Guachené", indicó la administración municipal.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen. Entre las hipótesis que son materia de análisis se encuentra un posible caso de intolerancia; sin embargo, ninguna línea investigativa ha sido descartada.