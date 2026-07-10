Declaran alerta naranja en el río Meléndez de Cali por bajo nivel de caudal

La temporada seca continúa generando afectaciones en el Valle del Cauca, especialmente en el nivel de los ríos que abastecen las plantas de tratamiento de agua del departamento. El efecto más reciente se registra en la ladera de Cali, por la disminución del río Meléndez, que suministra el servicio en la ladera de la ciudad.

Esta disminución del caudal ha hecho que las autoridades declaren al río en alerta naranja y activen un plan de contingencia que permitan la continuación del servicio para cerca de 200.000 usuarios en las comunas 18 y 20.

"Con el río Meléndez solamente tenemos unos 600 litros por segundo, y ahí ya estaríamos por debajo del límite que nosotros tenemos para tratar el agua y abastecer todo lo que cubre la planta La Reforma. Hemos ya prendido los bombeos, con eso estamos atendiendo lo que La Reforma está dejando de cubrir en su área, en su franja de servicios", explicó Lucierne Obonaga, subgerente de agua potable de Emcali.

Como en el plan de contingencia se incluye el apoyo desde el río Cauca al suministro de agua en aquellas zonas donde el Meléndez se ha reducido, las autoridades ambientales hacen un monitoreo constante a la represa de la Salvajina, para revisar que cuente con el agua suficiente para este suministro.



"En este momento el nivel de Salvajina lo tenemos en el 92%, que es bastante alto para empezar esta temporada. Ese nivel nos va a permitir, con unas descargas controladas, la atención de la sequía durante, esperamos, los 10 meses que está pronosticado en promedio la duración del fenómeno", indicó José Riascos, ingeniero del grupo de recursos hídricos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.

Desde Emcali aclaran que hasta el momento, la única afectación se presenta en el río Meléndez, la planta de tratamiento que trabaja con el Río Cali, por ahora sigue operando con normalidad.