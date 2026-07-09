Madres cuidadoras en Cali exigen continuidad de tratamientos para pacientes de Emssanar y Nueva EPS

Algunos de los mayores afectados por la crisis en el sistema de salud en el Valle del Cauca son los pacientes con enfermedades huérfanas, ya que las millonarias deudas de las EPS a las clínicas y hospitales del departamento les ha cerrado múltiples puertas, de instituciones que durante muchos años llevaban a cabo los tratamientos requeridos, esta situación ha provocado múltiples manifestaciones de acudientes que exigen mejoras en la atención.

Una de estas protestas se registra desde la mañana de este jueves, en el barrio Tequendama, al sur de Cali, donde las madres cuidadoras de pacientes con enfermedades huérfanas permanecen encadenadas en la sede de la EPS Emssanar, pues dicen que llevan meses reclamando tratamientos y medicamentos, sin respuesta de la entidad.

"Nos hemos tomado estas instalaciones por las múltiples barreras en la atención a nuestros hijos, en el servicio de homecare, en el servicio de farmacia, hay mamás aquí a las que les deben tres meses de alimentación, necesitamos que Emssanar nos preste atención y que deje las barreras a nuestros hijos, necesitamos pronta solución para todos estos pacientes", indicó una de las manifestantes.

Horas antes, también en el sur de Cali pero esta vez en la avenida Guadalupe con calle 11a, un grupo de madres cuidadoras también de pacientes con enfermedades huérfanas, llegó a la sede de la EPS SOS, para nuevamente realizar un plantón exigiendo una mejor atención, y principalmente la continuidad de la atención en la clínica Valle del Lili, que es la institución donde eran atendidos sus familiares.



Estas madres exigieron un encuentro con el agente interventor de la entidad para garantizar la continuidad de los tratamientos de sus familiares, pues aseguran que a pesar de las múltiples mesas de concertación, la respuesta sigue siendo la misma, siguen sin tener recursos.

"Que el interventor nos dé cara, nos están bananeando hace 15 días con lo mismo, mesas de trabajo, se burlan de las mamitas, se nos esconden. No queremos más que nos vulneren nuestros derechos, son personitas que merecen vivir como todos nosotros. Y la respuesta es, nunca hay plata para ningún prestador. Ya no nos quieren en ningún lado. ¿Y qué hacen? Nos niegan la atención en todos los sitios", señaló Johana Gamarra, una de las madres cuidadoras.