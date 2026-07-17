En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Álvaro Uribe
Congreso
Beto Coral
Charlie Zaa
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Estas son las sanciones si es sorprendido malgastando agua en Cali durante la temporada de calor

Estas son las sanciones si es sorprendido malgastando agua en Cali durante la temporada de calor

Autoridades piden a los ciudadanos que este puente festivo visitarán los ríos de Cali, que al final del paseo de olla recojan las basuras y no contaminen las fuentes hídricas de la ciudad.

Referencia agua potable.
Referencia agua potable.
Foto: ImageFx
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de jul, 2026

Inicia el puente festivo, y con él, la preocupación de autoridades ambientales y las comunidades vecinas a los ríos de Cali especialmente en la zona rural, por el aumento de visitantes en estos afluentes, pues en los últimos días se ha evidenciado un turismo irresponsable en el tema de manejo de basuras.

La atención está puesta principalmente en los ríos Pance, Meléndez y Cali, pues son los que reciben más turistas durante los fines de semana.

"Muy preocupante no sólo por la sequía, sino el turismo desmesurado que se está presentando en los territorios. Un turismo donde se viene a pie, se camina, se hace fogatas, se come fritanga y se deja la basura en el sitio, una cantidad de turismo del descontrol", señaló Liliana Fernández, líder comunitaria del corregimiento de Villacarmelo.

La persona que sea sorprendida haciendo un uso irresponsable del agua en Cali podrá ser sancionada por las autoridades con una multa entre los 800.000 mil y el millón de pesos aproximadamente. Incluso capturada si se evidencia una contaminación directa a los ríos

Lea también:

Contaminación ríos de Cali.
Pacífico

Comunidad en Cali alerta sobre contaminación de ríos Pance y Meléndez en plena temporada de calor

Riohacha.
Caribe

Intenso calor azota a La Guajira con una sensación térmica que supera los 43°C

"Dentro de estas actividades que se regula son el lavado de bienes muebles en espacios públicos, el llenado de piscinas con uso recreativo en espacios públicos, la captación del recurso hídrico sin permiso de autorización ambiental. Inicialmente, puede acarrear una multa general tipo 4, como también sanciones administrativas expedidas por la autoridad ambiental. Si arrojamos un contaminante a nuestros ríos, podemos llevar a esta persona ante la Fiscalía por el delito de contaminación ambiental", señaló intentente jefe David Rendón, jefe (E) de la Policía Ambiental de Cali.

Las autoridades permanecen verificando el nivel de los ríos de la ciudad, en especial los ríos Cali y Meléndez que ya se encuentran en alerta naranja. También hay preparación para atender incendios forestales, pues tan solo este mes de julio ya se han registrado 32 emergencias de este tipo.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Cali

Ola de calor

Publicidad

Publicidad

Publicidad