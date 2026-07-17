Estas son las sanciones si es sorprendido malgastando agua en Cali durante la temporada de calor

Inicia el puente festivo, y con él, la preocupación de autoridades ambientales y las comunidades vecinas a los ríos de Cali especialmente en la zona rural, por el aumento de visitantes en estos afluentes, pues en los últimos días se ha evidenciado un turismo irresponsable en el tema de manejo de basuras.

La atención está puesta principalmente en los ríos Pance, Meléndez y Cali, pues son los que reciben más turistas durante los fines de semana.

"Muy preocupante no sólo por la sequía, sino el turismo desmesurado que se está presentando en los territorios. Un turismo donde se viene a pie, se camina, se hace fogatas, se come fritanga y se deja la basura en el sitio, una cantidad de turismo del descontrol", señaló Liliana Fernández, líder comunitaria del corregimiento de Villacarmelo.

La persona que sea sorprendida haciendo un uso irresponsable del agua en Cali podrá ser sancionada por las autoridades con una multa entre los 800.000 mil y el millón de pesos aproximadamente. Incluso capturada si se evidencia una contaminación directa a los ríos



"Dentro de estas actividades que se regula son el lavado de bienes muebles en espacios públicos, el llenado de piscinas con uso recreativo en espacios públicos, la captación del recurso hídrico sin permiso de autorización ambiental. Inicialmente, puede acarrear una multa general tipo 4, como también sanciones administrativas expedidas por la autoridad ambiental. Si arrojamos un contaminante a nuestros ríos, podemos llevar a esta persona ante la Fiscalía por el delito de contaminación ambiental", señaló intentente jefe David Rendón, jefe (E) de la Policía Ambiental de Cali.

Las autoridades permanecen verificando el nivel de los ríos de la ciudad, en especial los ríos Cali y Meléndez que ya se encuentran en alerta naranja. También hay preparación para atender incendios forestales, pues tan solo este mes de julio ya se han registrado 32 emergencias de este tipo.