Intenso calor azota a La Guajira con una sensación térmica que supera los 43°C

Las altas temperaturas han aumentado los focos de intenso calor en diferentes sectores de La Guajira. Manaure, Uribia y Riohacha son las zonas más calientes en el departamento, donde la sensación térmica supera los 43°C.

“Durante los últimos días, buena parte del departamento de La Guajira ha persistido bajo condiciones de tiempo seco con cielos despejados que han favorecido el aumento de las temperaturas de manera significativa y además tenemos reporte que han indicado que las temperaturas han estado cercana a los 38° centígrados”, dijo Leidy Rodríguez, meteoróloga de Corpoguajira.

La ausencia de lluvias ha provocado bajo niveles en las fuentes hídricas que abastecen los diferentes municipios; Riohacha y Maicao son quizá los que registran mayor gravedad ante la falta de agua.

“Hemos registrado sensaciones térmicas por encima de los 43°C en algunos sectores; esto ha aumentado los incendios forestales y los golpes de calor. Desde Corpoguajira indicamos que van a persistir estas condiciones y no prevemos transitoriamente de ondas tropicales, por lo que es posible que persista el tiempo seco”, dijo la meteoróloga antes citadas.



Estas altas temperaturas también está obligando a mayor consumo de bebidas frías, más uso de ventiladores y aires acondicionados. Las personas, incluso, están saliendo a las calles con gorras y sombreros para protegerse de los rayos del sol.

Según el Cuerpo de Bomberos de Riohacha, durante los meses de junio y julio se han registrado aumentos en la atención de quemas no controladas que se expanden y causan graves afectaciones, toda vez que se hace en sectores enmontados y con capa vegetal seca lo que causa que estas quemas se propaguen hacia zonas residenciales y de comercio.