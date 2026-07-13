Defensoría pide habilitar con urgencia vías afectadas por las lluvias en Arauca, Boyacá y Casanare

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales para restablecer la comunicación terrestre en Arauca, Boyacá y Casanare, donde la temporada de lluvias ha provocado graves afectaciones en la infraestructura vial y ha dejado a numerosas comunidades incomunicadas.

La entidad advirtió que las crecientes súbitas, avenidas torrenciales, inundaciones y deslizamientos han ocasionado derrumbes, pérdidas de banca y daños en puentes de vías nacionales, departamentales y municipales, dificultando la llegada de ayuda humanitaria a las zonas afectadas.

Según la Defensoría, esta situación ha dejado poblaciones sin comunicación terrestre y con limitaciones en el acceso a servicios esenciales como energía, agua potable, internet, gas, salud y educación. Además, alertó sobre el riesgo de inseguridad alimentaria y el impacto que la emergencia tiene sobre las actividades productivas de estas regiones.

En las últimas horas, en los departamentos de Boyacá, Casanare y Arauca se han presentado distintos eventos relacionados con la temporada de lluvias como crecientes súbitas y avenidas torrenciales en ríos y quebradas, inundaciones y deslizamientos.



Estos hechos han provocado… pic.twitter.com/WuMxqdbYtU — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) July 13, 2026

En Arauca, por ejemplo, las principales afectaciones se registran en corredores estratégicos como la vía La Soberanía, donde colapsó el puente metálico sobre el Caño Negro, entre Saravena y Cubará. También se reportan daños en el puente sobre el río Tame, en la Ruta Los Libertadores, y afectaciones en el puente sobre el río Tigre, en la Vía Marginal de la Selva, a la altura del municipio de Fortul.

En Boyacá, la emergencia afecta al menos a 15 municipios con puentes colapsados o en riesgo de colapso. Entre las poblaciones más impactadas se encuentran Panqueba, Cubará, Paya, Guacamayas, Campohermoso, Chiscas, San Mateo, Miraflores, Páez, El Cocuy y San Luis de Gaceno. Además, permanecen cerrados corredores como Güicán-Panqueba, Pisba-Labranzagrande y El Cocuy-Güicán.

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La entidad también informó que cientos de familias han tenido que ser evacuadas o perdieron sus viviendas. Solo en Panqueba se reportan 239 familias afectadas y tres casas destruidas, mientras que en Guacamayas fueron evacuadas 15 familias y, en Chita, ya se han censado 101 hogares afectados.

En Casanare, las lluvias han generado daños en varias vías por derrumbes, pérdidas de banca y taponamientos. A esto se suma la inundación del 90 % del casco urbano de San Luis de Palenque por el desbordamiento del río Pauto. La magnitud de la emergencia llevó a declarar la calamidad pública en el departamento, donde hasta el momento se contabilizan 6.755 familias afectadas en 19 municipios.

La Defensoría señaló que ha acompañado las acciones de coordinación y respuesta junto con las autoridades locales y destacó que ya se han realizado evacuaciones aéreas en municipios como Tame, Saravena y Hato Corozal. Sin embargo, insistió en que es necesario acelerar las intervenciones para garantizar el acceso de la ayuda humanitaria, especialmente a las comunidades que permanecen atrapadas o enfrentan riesgo de desplazamiento.