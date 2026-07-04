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Lucho Díaz envía mensaje a La Guajira: "Ser guajiro es demostrar que ningún sueño está lejos"

Lucho Díaz le envió un emotivo mensaje a todos los guajiros a través de la gobernación de La Guajira destacando el mes del cumpleaños de la tierra que lo vio nacer.

Lucho Díaz envía mensaje a La Guajira
Lucho Díaz envía mensaje a La Guajira.
Foto: Captura de video
Por: Johnner Alvarado
|
Actualizado: 4 de jul, 2026

Lucho Díaz, uno de los jugadores más representativos de este mundial, ha recibido la fuerza de miles de guajiros que durante sus partidos lo ven con deteniendo y valoran su calidad en la cancha.

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Nos sentimos bien representados por Lucho Díaz y claro que es lo mejor que hay ahorita y ahora en este partido hace goles, vienen goles”, dijo Orlando Bolaños, un seguidor de Luis Díaz en Riohacha.

Lucho Díaz le envió un emotivo mensaje a todos los guajiros a través de la gobernación de La Guajira destacando el mes del cumpleaños de la tierra que lo vio nacer.

“Hola, hola, espero todos estén muy bien, les habla Luchito, quería aprovechar este momento para enviarles un saludo muy especial allá a todos y también en agradecer a todos por su grandioso apoyo, por ser parte de esta gran celebración”, expresó el jugador de la Selección Colombia, quien también destacó el mes del cumpleaños de La Guajira.

También aprovechó para dar un breve concepto de lo que significa nacer en La Guajira.

Ser guajiro es demostrar que ningún sueño queda demasiado lejos”, dijo Luis Díaz a través del vídeo.

Los mensajes de cariño a través de los micrófonos de BLU Radio en La Guajira no se han hecho esperar.

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“Lucho te queremos mucho hermano y te mando un gran abrazo y sabemos que la vas a meter, sólo es con calma y vas para allá, te queremos”, expresó Darío Tejada, habitante de Riohacha.

Los guajiros tienen fe en que Lucho Díaz los siga representando de la mejor manera y siga siendo la gran figura en este mundial.

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