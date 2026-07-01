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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / DT de España se rinde ante la Selección Colombia: "La meto en las candidatas"

DT de España se rinde ante la Selección Colombia: "La meto en las candidatas"

Una derrota por 1-0 en el estadio Olímpico de Londres el 22 de marzo de 2024 que marca la última derrota de la selección española, justamente, contra la Selección Colombia.

Luis De La Fuente
Luis De La Fuente //
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 1 de jul, 2026

Luis de la Fuente, seleccionador español, ponderó el nivel de Colombia en este Mundial, señalando que tiene “un nivel altísimo” y que, por ello, la incluye en su lista “de candidatas” a ganar el torneo.

“Ha sido una de las dos selecciones que nos ha ganado -desde que él es seleccionador español-”, recordó. “Si no la metí entre las candidatas hasta ahora, lo hago ahora. Tiene un nivel altísimo, futbolistas fantásticos, de un nivel físico y técnico muy alto. Solo hay que ver la delantera que tiene. Es una grandísima selección”, señaló en rueda de prensa.

Selección Colombia
Selección Colombia //
Foto: AFP

Una derrota por 1-0 en el estadio Olímpico de Londres el 22 de marzo de 2024 que marca la última derrota de la selección española y que le hace encadenar 34 partidos sin perder de forma consecutiva.

Colombia juega en este Mundial contra Ghana el viernes tras clasificarse a dieciseisavos de final como primera de su grupo, por delante de Portugal.

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