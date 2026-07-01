Árbitro de Colombia vs. Ghana fue elegido en 2025 como el mejor en el mundo

FIFA dio a conocer la terna arbitral que se encargará de impartir justicia en el duelo entre Colombia y Ghana por 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA en Kansas, Estados Unidos, el próximo viernes, 3 de julio, que, afortunadamente, estará en muy buena manos.

De acuerdo con el ente deportivo, el árbitro francés Clement Turpin será el encargado de dirigir este choque crucial en la Copa del Mundo. Pero su elección no es casualidad, pues en los últimos años ha sido uno de los más destacados en su campo y cuenta con una amplia experiencia en grandes duelos, por ejemplo, de Eurocopa o la UEFA Champions League.

Colombia vs. Ghana // Foto: X @FCFSeleccionCol @ghanablackstars

Él es Clement Turpin, el árbitro encargado de Colombia vs. Ghana

Oriundo de Oullins, Francia, Turpin ha construido una extensa carrera profesional como uno de los árbitro más destacados no solo de Europa, sino de todo el mundo. Ha sido tanto su importancia que, en 2025, IFFHS lo nombró el mejor en todo el planeta por encima de Francois Letexier (francés) y Szymon Marciniak (polaco), que fueron bastantes revelantes en la UEFA.

En su historial profesional, Turpina ha estado en la Ligue 1 y 2, Champions League, Europa League, Eurocopa, UEFA Nations League, Eliminatorias, Mundial de Clubes, Juegos Olímpicos, Coupe de France, entre otros más, incluyendo categorías inferiores de selecciones, demostrando que le sobra experiencia en el campo y tranquilidad a la hora de digirir partidos de alto nivel; por ejemplo, fue el encargado de la final de la Copa de Campeones del 2022 entre Liverpool y Real Madrid.



¿Cuándo y a qué hora es el duelo Colombia vs. Ghana?

El duelo por los 16avos de final entre Colombia y Ghana se encuentra programado para el próximo viernes, 3 de julio, a partir de las 8:30 de la noche (hora colombiana), que será transmitido por el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio y Gol Caracol.