Colombia vs. Ghana: hora, dónde ver, apuestas y todo lo que debe saber

Empezó la fase de eliminación directa del Mundial y, ahora, los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrán que disputar su primera "final" si quiere hacer historia en la competencia y al frente tendrá a la selección de Ghana, que llega del mismo grupo en donde estaban Croacia e Inglaterra, dos selecciones a las cuales les complicó la tranquilidad en sus partidos.

Pero el empate con Portugal le dio nombre a Colombia en el Mundial, por lo tanto, muchos esperan que el cuadro tricolor llegue lejos en esta edición, sin embargo, no podrá confiarse frente a los africanos, en especial porque en la historia la selección cafetera ya fue eliminada en una Copa del Mundo por un equipo de esta zona del mundo.

Colombia vs. Ghana // Foto: X @FCFSeleccionCol @ghanablackstars

¿Cuándo, hora y dónde ver Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026?

Este duelo entre Colombia y Ghana será el último de la fase de dieciseisavos de final del Mundial. Se disputará el próximo viernes, 3 de julio, a las 8:30 de la noche (hora colombiana). El ganador de este choque se enfrentará a Suiza o Argelia en los octavos de final.

Este duelo contará con varias opciones gratuitas para seguirlo en vivo, incluso desde el celular:



Gol Caracol: el equipo de deportes de Caracol Televisión llevará la transmisión en TV desde las 6:00 de la tarde, con su habitual cobertura y análisis previo.

el equipo de deportes de Caracol Televisión llevará la transmisión en TV desde las 6:00 de la tarde, con su habitual cobertura y análisis previo. Blu Radio: a través de la señal 89.9 FM y su canal de YouTube, el equipo de Blog Deportivo narrará el compromiso en directo.

a través de la señal 89.9 FM y su canal de YouTube, el equipo de Blog Deportivo narrará el compromiso en directo. Ditu: la plataforma de streaming de Caracol Televisión ofrecerá el partido en su sección ‘Deportes’, ideal para verlo desde dispositivos móviles.

Así van las apuestas de Colombia vs. Ghana

Las casas de apuestas se encuentran de lado del cuadro Tricolor con una cuota de pago a favor de 1.51 en comparación de 7.00 para Ghana, demostrando el nivel e importancia que ha adquirido el equipo tras la fase de grupos. Asimismo, la cuota se encuentra en 2.5 para que serán varios goles en este encuentro. Por su parte, el empate queda en 4.00.



Predicción entre Colombia y Ghana, según la IA: esto dice el modelo

La inteligencia artificial pone a Colombia como favorita para el duelo ante Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El modelo le da a la Tricolor una probabilidad de victoria cercana al 74 %, mientras que el empate tendría un 17 % y el triunfo africano un 8 %.

El marcador más probable sería un 2-0 a favor de Colombia, según el análisis basado en rendimiento, estadísticas y antecedentes recientes. Sin embargo, la IA advierte que, al ser un partido de eliminación directa, los detalles y los errores pueden cambiar el resultado.

Así formó la Selección Colombia vs. Portugal en Mundial 2026 Foto: X @CONMEBOL

Así saldrá Colombia vs. Ghana

FIFA dio a conocer los uniformes que usarán los equipos en esta fase de la competencia y, por fortuna, Colombia será local usando su habitual amarillo, azul y rojo, mientras que el cuadro africano estará completamente de blanco. Pero esta será la primera vez que salga con el uniforme completo la Tricolor en esta edición de la Copa del Mundo.