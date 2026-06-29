Brasil vs. Japón EN VIVO y en directo hoy por el Mundial 2026: hora y dónde ver

La Copa Mundial de Fútbol de 2026 entra en su etapa más emocionante. Este lunes 29 de junio, la selección de Brasil se enfrenta a Japón en un duelo de eliminación directa correspondiente a la fase de los 32 mejores, donde un solo error significará el adiós definitivo del campeonato.

El combinado sudamericano llega como amplio favorito, pero el orden táctico y la velocidad del equipo asiático prometen un encuentro de alta intensidad en el estadio de Houston.

¿A qué hora juega Brasil vs. Japón hoy?

El compromiso de la cita mundialista se disputará este lunes en el primer turno de la jornada de fútbol internacional.



Hora en Colombia: 12:00 p. m.

Fase: dieciseisavos de final

Sede: Houston, Estados Unidos.

Dónde ver Brasil vs. Japón en vivo y en directo en Colombia

Los aficionados en el territorio colombiano cuentan con alternativas en televisión abierta, señal satelital y plataformas digitales de streaming de audio y video.

El partido se podrá seguir en vivo a través de la señal abierta del Gol Caracol. Para quienes prefieran plataformas de streaming o dispositivos móviles, el compromiso estará disponible mediante la aplicación y señal digital de Ditu.



La cobertura total del minuto a minuto se transmitirá en directo por la señal de Blu Radio. El análisis técnico, los comentarios y la narración del juego también se podrán escuchar en streaming online de forma gratuita a través de su canal oficial de YouTube.



El camino en la eliminatoria del Mundial

El vencedor de esta llave se instalará en los octavos de final de la Copa del Mundo. Según el fixture oficial del torneo, el clasificado esperará por Costa de Marfil o Noruega.

En esta misma jornada de lunes, Alemania se enfrentará a Paraguay a las 3:30 p. m., mientras que Países Bajos y Marruecos cerrarán los partidos del día a las 8:00 p. m.