Luis Díaz brilla y le da la victoria a Colombia en su debut en el Mundial

Con pie derecho arrancó el camino de la Selección Colombia en esta edición de la Copa Mundial de la FIFA. Los dirigidos por Néstor Lorenzo vencieron a Uzbekistán (3-1) y se hicieron con la primera posición del Grupo K, por encima de Portugal que empató su primer partido.

El estadio Azteca, de Ciudad de México, se vistió de amarillo, azul y rojo para hacer sentir a la Tricolor de local en este debut mundialista y que retumbara el himno nacional en este mítico recinto deportivo. Algo que terminó siendo un impulso para los futbolistas que desde el primer minuto salieron con la ambición de conseguir los tres puntos.

A las 9:00 de la noche (hora colombiana) el árbitro indicó el inicio del partido y millones de corazones empezaron a palpitar en torno a los jugadores de la Selección Colombia, que sintieron ese apoyo y arroparon a Luis Díaz para que se hiciera con la pelota para abrir y atacar por la banda izquierda.

Los que comenzaron a ser protagonistas en los primeros minutos fueron Gustavo Puerta, Jhon Arias, Luis Díaz, James Rodríguez y Daniel Muñoz para advertir a la defensa uzbeca y apretar al rival en su idea de sorprender en esta noche mundialista.



Luis Díaz en el Mundial // Foto: AFP

Lucho empezó a ser protagonista por la banda izquierda y por poco caía el primero, que, finalmente, el palo le negó, sin embargo, la emoción creció y la confianza a la par para ponerse encima del conjunto rival que no encontraba claridad pese a las indicaciones del italiano Cannavaro.

Pero antes de que terminara el primer tiempo, apareció la magia de Luis Díaz y en un pase magistral dejó solo a Daniel Muñoz que puso el primero para el cuadro Tricolor en este debut en la Copa Mundial de la FIFA, que llorando en la banda le dio gracias a Dios por esta oportunidad.

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En el segundo tiempo la revolución cafetera bajó y el equipo rival se empezó a tomar confianza con el paso de los minutos, empezando a advertir a Davinson Sánchez y Lucumí que en uno de esos espacios podrían sorprender.

Cosa que sucedió y en un 1 vs. 1 la suerte le jugó en contra a Camilo Vargas ya que el rebote cayó en Uzbekistán y un jugador solo que puso el empate, enciendo por un momento las alarmas en la selección cafetera.

Sin embargo, la magia de Luis Díaz volvió a aparecer para apretar, que, entre James y Puerta, le dieron espacio para quedar de cara al portero y anotar el segundo para la Tricolor en su debut en el Azteca, encendiendo nuevamente la fiesta cafetera en la capital mexicana.

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El nivel de la Tricolor siguió aumentando y dando de qué hablar, arrinconando al rival y dejando sin ideas a Cannavaro, cuando solo faltaba el pitazo final, Campaz sorprendió y puso el tercero para sellar una noche mágica de la Tricolor.

Con este resultado la Selección Colombia celebra y llega con confianza para su próximo duelo el martes, 23 de junio, frente a República del Congo. Además, quedó en la primera posición del grupo y se ilusiona con poder clasificar en primera posición a la próxima ronda.