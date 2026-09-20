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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Incautan 241 kilos de marihuana de ‘Los Costeños’ en Barranquilla

Incautan 241 kilos de marihuana de ‘Los Costeños’ en Barranquilla

El operativo conjunto de la Fiscalía y la Policía se desarrolló en un inmueble en el barrio La Unión. El conductor de un vehículo de servicio público también fue capturado.

Marihuana incautada en Barranquilla
Los 241 kilos incautados se encontraron en un inmueble en el barrio La Unión, en el suroriente de la ciudad.
Policía Metropolitana de Barranquilla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de sept, 2026

Uniformados de la Policía y funcionarios de la Fiscalía lograron la incautación de 241 kilos de marihuana en el barrio La Unión, en Barranquilla. Al parecer, la mercancía pertenecería al grupo delincuencial de ‘Los Costeños’.

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El hallazgo se logró en un allanamiento realizado a una vivienda ubicada en la calle 31 con carrera 17, en el barrio La Unión, en el suroriente de Barranquilla.

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En el operativo conjunto entre agentes del grupo Bacrim de la Fiscalía y la Policía, también se logró la captura de una persona, identificada como Yeifer Humberto Barbosa Mora.

Según el informe de las autoridades, cuando los uniformados llegaron a cumplir con la orden judicial de allanamiento, advirtieron la presencia de un vehículo de servicio público que se dio a la huída.

Acto seguido, unidades policiales y agentes de la Fiscalía persiguieron al vehículo y lo interceptaron en la calle 48 con carrera 8, encontrando en su interior 11 paquetes de marihuana con el peso aproximado de 11 kilos.

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El conductor, Yeifer Humberto Barbosa Mora, fue puesto a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía.

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