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Golpe a 'Los Costeños': incautan 91 kilogramos de cocaína en Galapa

En el operativo participaron tropas de Infantería de Marina del Gaula Militar Bolívar de la Armada de Colombia, el CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional.

Incautación de droga en Galapa
Un sujeto, al parecer miembro de 'Los Costeños', fue capturado en el operativo.
Captura de video de la Armada de Colombia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de sept, 2026

La Armada de Colombia informó sobre el allanamiento a una vivienda en el municipio de Galapa, en el Atlántico, en donde se encontraron 91,3 kilogramos de cocaína, distribuidos en 119 paquetes, y la captura de un presunto miembro de Los Costeños, grupo delincuencial que sería dueño de la droga ilegal.

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En el video que la Armada revela en sus redes sociales, se puede apreciar que los paquetes están marcados con un logo titulado "Luna".

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Asimismo, también se incautó maquinaria artesanal de prensado, pesas digitales, elementos para dosificación, embalaje y equipos de comunicación.

Destacó la Armada que este resultado se logró gracias al trabajo interinstitucional de tropas de Infantería de Marina del Gaula Militar Bolívar de la Armada de Colombia, el CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional.

También resaltó que este golpe afecta las finanzas ilegales de ‘Los Costeños’ en más de 4,2 millones de dólares, ya que se logró neutralizar un punto de distribución de estupefacientes y actividades de extorsión que afectaban a comerciantes y habitantes de Galapa y el área metropolitana de Barranquilla.

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“Seguimos trabajando de manera articulada para golpear las estructuras criminales, afectar sus finanzas y proteger la seguridad y tranquilidad de las comunidades del Caribe colombiano”, destacó la Armada.

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