Incendio arrasa 9 viviendas en el sector de Villa Caracas en Barranquilla

Momentos de pánico se vivieron este sábado en un sector de invasión conocido como Villa Caracas, en el barrio El Bosque, en el suroccidente de la capital del Atlántico. La emergencia se presentó en la carrera 10 con calles 63 y 64.

Como se puede ver en las imágenes de video difundidas en redes sociales, nueve casas terminaron reducidas a cenizas a causa de las llamas que se propagaron rápidamente amenazando más viviendas, e incluso la vida de sus residentes.

Una rápida reacción con cuatro máquinas del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla evitaron que la tragedia fuera mayor.

Edwin Pacheco, comandante del Cuerpo de Bomberos de la capital del Atlántico, informó que por fortuna no se presentaron víctimas que lamentar, sin embargo se debe tener en cuenta que varias familias lo perdieron todo a causa del fuego y en pocos minutos, por lo que pidió la solidaridad de los barranquilleros.



Agregó Pacheco que no es la primera vez que se presenta un caso de este tipo en el sector de Villa Caracas, en el que las viviendas son levantadas con materiales que son fácilmente susceptibles a las llamas, por lo que pidió a las autoridades realizar labores preventivas.

Sobre las causas del incendio, estas son materia de investigación, pero se especula que se pudo dar por un corto circuito, ya que en esa parte de Barranquilla son comunes las redes eléctricas conectadas ilegalmente.