Gobierno traslada 39 presos desde Barranquilla para frenar extorsiones y otros delitos

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó el traslado de más reclusos desde centros penitenciarios de Barranquilla hacia establecimientos de alta seguridad en distintas regiones del país. El mandatario explicó que la medida busca neutralizar los canales de comunicación utilizados por organizaciones criminales dentro de las prisiones.

A través de sus redes sociales, este sábado el Presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó un nuevo traslado de personas privadas de la libertad recluidas en centros penitenciarios en la capital del Atlántico. Se trata de 39 reclusos, que como lo informó el mandatario, seguían delinquiendo desde sus celdas.

Reiteró De La Espriella que esta decisión administrativa y de seguridad pretende impedir que personas privadas de la libertad continúen coordinando actividades ilícitas, con énfasis en la prevención de delitos como la extorsión y la intimidación en Barranquilla y otras partes del Atlántico.

No voy a permitir que las estructuras criminales pretendan seguir delinquiendo, extorsionando o impartiendo órdenes desde una celda

Con el movimiento de este sábado se busca profundizar el aislamiento de reclusos de alta peligrosidad, restringiendo su capacidad de interacción con redes externas. El procedimiento contó con el despliegue del personal del Inpec, en coordinación con la fuerza pública.



En Colombia, las cárceles no serán centros de operaciones del delito

También en redes sociales, el alcalde de Barranquilla le agradeció al Presidente de la República por los nuevos traslados.

Señor presidente, agradecemos la determinación con la que hoy nos está ayudando con la seguridad de nuestra gente

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Este operativo se suma a una serie de movimientos realizados en las semanas previas del mes de agosto en los recintos carcelarios de Barranquilla. De hecho, el martes 25 de ese mes, 20 internos investigados por presuntos vínculos con estructuras delictivas locales fueron remitidos a Bogotá, seguidos por la reubicación de otros cuatro reclusos desde la Cárcel El Bosque.

Asimismo, tras requisas e inspecciones que permitieron el decomiso de 18 teléfonos móviles en los establecimientos El Bosque y La Modelo, dos días después se dispuso el traslado progresivo de un grupo adicional de procesados, como parte de un plan de intervención de seguridad territorial.