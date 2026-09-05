Máxima seguridad en Medicina Legal tras llegada del cuerpo de 'Bendito Menor' a Barranquilla

En la Regional Norte de Medicina Legal, en Barranquilla, permanecen los cuerpos de alias ‘Bendito Menor’, su pareja alias ‘La Bebecita’ y dos de sus escoltas que fueron dados de baja en un operativo de la Dijin en Riohacha este viernes. Igualmente, unidades del Grupo de Operaciones Especiales y de la Policía Metropolitana vigilan los alrededores del Instituto.

Los cadáveres de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, su compañera sentimental, Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’ y dos criminales más de su círculo cercano identificados con los alias de ‘El Tío’ y ‘Casiloco’, permanecen en el Instituto de Medicina Legal, en la capital del Atlántico, desde la 1:00 de la tarde de este viernes cuando llegaron en helicóptero procedentes de la capital de La Guajira, donde murieron durante un operativo de las autoridades.

A los cuatro miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) que fueron dados de baja este viernes en Riohacha por un comando especial de la Dijín, se les practicó una necropsia médico legal, informaron fuentes del Instituto.

'Bendito menor' y alias 'Bebecita' Foto: redes sociales

Blu Radio conoció que la necropsia y plena identificación por dactiloscopia se le realizó a tres cuerpos, por lo que en la mañana de este sábado finaliza el procedimiento.



Hay que decir que a las afueras de la Regional Norte de Medicina Legal, en el barrio Los Andes, miembros del Grupo de Operaciones Especiales y la Policía Metropolitana arribaron desde el mismo viernes en la tarde para resguardar el lugar y prevenir cualquier acción violenta.

Este viernes, en la capital de La Guajira, Rosa María Pérez Toncel, hermana de alias 'Bendito Menor', criticó el traslado del cuerpo a Barranquilla, ya que, según su argumento, la madre de éste podía identificarlo.