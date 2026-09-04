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Blu Radio  / Judicial  / Alias ‘La Bebecita’ logró preacuerdo horas antes de ser abatida por las autoridades

Alias ‘La Bebecita’ logró preacuerdo horas antes de ser abatida por las autoridades

La Bebecita fue capturada en septiembre de 2025. A pesar de ser señalada de graves delitos, el juez le dio casa por cárcel.

'Bendito menor' y alias 'Bebecita'
'Bendito menor' y alias 'Bebecita'
Foto: redes sociales
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 4 de sept, 2026

Un juzgado de conocimiento de Riohacha avaló el pasado 3 de septiembre el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y Rosa Angélica Tarazona Tarazona, alias ‘La Bebecita’, quien aceptó responsabilidad por el delito de concierto para delinquir agravado, en calidad de cómplice, por su presunta participación como integrante de Los Conquistadores de la Sierra, estructura que, de acuerdo con la Fiscalía, delinque en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira.

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'La Bebecita' fue capturada en septiembre de 2025. A pesar de ser señalada de graves delitos, el juez le dio casa por cárcel.

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En el acuerdo aprobado por el juzgado se estableció una pena de 36 meses de prisión para Tarazona Tarazona. Además, la Fiscalía solicitó que, durante la lectura de la sentencia, se emitiera una orden de captura en su contra con el propósito de que cumpliera la pena en un centro penitenciario.

Relación con 'Bendito menor'

Tarazona Tarazona era la pareja sentimental de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, señalado como cabecilla urbano de Los Conquistadores de la Sierra. De acuerdo con la información entregada sobre el caso, ‘La Bebecita’ había sido vinculada a las actividades de esta organización y aceptó su responsabilidad dentro del preacuerdo alcanzado con la Fiscalía.

Alias 'Bendito Menor'
Alias 'Bendito Menor'.
Foto: Redes sociales

Sin embargo, horas después de que fuera avalado el acuerdo judicial, durante la madrugada de este viernes, autoridades adelantaron un operativo en el que fueron abatidos Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, y Rosa Angélica Tarazona Tarazona, alias ‘La Bebecita’.

El Gobierno de Abelardo De La Espriella presentó el operativo como uno de los golpes contra estructuras ilegales. ‘Bendito Menor’ era señalado como uno de los principales integrantes de Los Conquistadores de la Sierra y tenía presencia, especialmente, en La Guajira.

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Según la descripción del caso, el hombre ejercía como cabecilla urbano de la organización y mantenía presencia en redes sociales, donde publicaba fotografías y videos junto a Tarazona Tarazona.

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