Así fue el operativo en que se dio de baja a alias ‘Bendito Menor’: el minuto a minuto

La operación que terminó con la muerte de uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN, comenzó a tomar forma desde las primeras horas del jueves 3 de septiembre y se extendió hasta la madrugada de este viernes.

7:00 p. m.: llegada de los comandos

De acuerdo con la información conocida sobre el operativo, cerca de las 7:00 de la noche llegaron a La Guajira dos helicópteros de la Policía con cerca de 30 comandos e investigadores de la Dijín provenientes de Bogotá.

Los uniformados habrían desembarcado a varios kilómetros de una vivienda ubicada en Riohacha, hasta donde habían llegado siguiendo información entregada por una fuente humana.

El dato era concreto: alias ‘Bendito Menor’ habría llegado a la vivienda durante la mañana del jueves, acompañado por dos escoltas y su pareja sentimental, conocida como alias ‘Bebecita’.



Alias 'Bendito Menor' Foto: suministrada

8:00 p. m.: vigilancia sobre la vivienda

Para ese momento, los investigadores ya tenían ubicada la casa y comenzaron a observar los movimientos de sus ocupantes.

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Según las versiones conocidas, los agentes detectaron a cuatro personas en el inmueble. Una de ellas tendría características que coincidían con las de ‘Bendito Menor’.

El objetivo era confirmar plenamente quiénes estaban dentro antes de ejecutar el ingreso.

Las autoridades señalaban a Pérez Toncel como uno de los principales jefes de las ACSN y responsable del frente Javier Cáceres, con influencia en La Guajira y zonas de Magdalena y Cesar.

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Una estrategia para confirmar la identidad

En medio de la vigilancia se habría puesto en marcha una particular estrategia de inteligencia.

Los investigadores difundieron la versión de que ‘Bendito Menor’ había sido asesinado por integrantes de su propia organización criminal. El rumor comenzó a circular y, pocos minutos después, desde las redes sociales vinculadas al cabecilla apareció una reacción para desmentir su supuesta muerte.

Para los investigadores, ese pronunciamiento fue una pieza clave. La actividad digital permitió reforzar la hipótesis de que el hombre que permanecía dentro de la vivienda era efectivamente el objetivo que estaban buscando.

A esto se sumó el seguimiento tecnológico realizado por los organismos de inteligencia.

Después de las 11:15 p. m.: comienza el asalto

Con la información recopilada, los comandos recibieron la orden de intervenir.

Pasadas las 11:15 de la noche, cerca de 16 integrantes de un grupo especial de la Dijín ingresaron en acción. El operativo se desarrolló en una vivienda del sector suroccidental de Riohacha, en inmediaciones del barrio Los Olivos y del aeropuerto Almirante Padilla.

Según la versión entregada por los investigadores, los ocupantes de la vivienda respondieron con disparos a la llegada de los uniformados.

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Se produjo entonces un enfrentamiento en el inmueble.

La madrugada del viernes: cuatro muertos

El intercambio de disparos terminó con cuatro personas muertas. Entre ellas estaba Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’.

También murió su compañera sentimental, alias ‘Bebecita’, y dos hombres señalados como sus escoltas. La información oficial conocida este viernes confirma el resultado de la operación y la muerte del cabecilla de las ACSN.

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Los cuerpos fueron trasladados inicialmente a instalaciones militares en Riohacha, mientras avanzaban los procedimientos de identificación y posteriormente se informó sobre su traslado a Medicina Legal.

La muerte de ‘Bendito Menor’ representa un golpe para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, organización también conocida como Los Pachenca.

Pérez Toncel, de 26 años, había escalado posiciones dentro de la estructura criminal y era señalado como uno de sus principales cabecillas. Las autoridades lo relacionaban con actividades de narcotráfico, extorsión, homicidios y control territorial en sectores estratégicos del Caribe.

El presidente Abelardo de la Espriella destacó este viernes el resultado de la operación y calificó la acción policial como un golpe contra uno de los delincuentes que, según el Gobierno, más afectaba a La Guajira y al Caribe colombiano.