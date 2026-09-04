Se reactiva el proyecto Quebradona: Anglogold retoma acercamientos con comunidades

En los últimos cuatro años el proyecto de cobre de Quebradona en Antioquia no tuvo prácticamente ningún avance y aunque la compañía siguió presente en la región no había retomado la posibilidad de sacar el proyecto adelante.

Las perspectivas acaban de cambiar y hoy la empresa comenzó de nuevo los acercamientos con comunidades para sacar adelante un proyecto que puede representar inversiones por 8 billones de pesos. La compañía necesita meses de trabajo antes de radicar los documentos para tramitar la licencia ambiental pero el objetivo es comenzar la construcción de la mina en este gobierno para tener producción de cobre después del 20230. Blu Radio habló con el director de sostenibilidad de la empresa Álvaro Pico.

¿Cómo fue que la compañía decidió retomar los acercamientos con las comunidades para este proyecto?

Nuestra compañía Quebradona ha decidido avanzar en los estudios que nos permitan obtener la licencia ambiental para arrancar un proyecto de cobre que viene siendo realmente uno de los más importantes para el país. Quebradona es un proyecto ubicado en Jericó, Antioquia. Es una mina subterránea, tiene un potencial de cobre enorme que va a poner a Colombia realmente en la balanza de países que pueden ofrecer este mineral crítico para la transición energética.



Hemos avanzado en la identificación de aquellas oportunidades que nos da el territorio, pero también de aclarar a las comunidades, de resolver las dudas que tienen las comunidades respecto a un proyecto de esta naturaleza. Estamos en la fase de socialización de nuestro estudio de impacto ambiental.

Esa era una fase que estuvo suspendida durante mucho tiempo. ¿Por qué?

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En efecto, pues la compañía ha tenido varios momentos. La compañía lleva muchos años explorando en el territorio, conociendo las características del territorio. Algunos temas regulatorios nos habían impedido avanzar en la elaboración de estos estudios que nos permitieran obtener la licencia ambiental. Y estábamos, por decirlo así, no quietos, pero sí caminando despacio,

¿Cuál es el potencial de cobre allí en esta región?

Sí, son dos preguntas muy interesantes. Primero, el proyecto de cobre Quebradona tiene un potencial de cerca de 5 millones de toneladas de cobre. Eso es una cifra muy importante. Y actualmente, lo que estamos es en la fase de la elaboración del estudio de impacto ambiental, que deberá ser aprobado el año entrante, esperamos terminarlo, deberá ser aprobado por la Autoridad Nacional de Licencias y Ambientales. Iniciaríamos un proceso de 4 años de construcción y montaje de la mina subterránea para empezar la extracción del mineral.

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¿Es decir que la producción podría llegar después de 2030?

Así es, la producción, la etapa de producción efectiva que será por 19 años, empezaría después del 2030, pero eso no quiere decir que no empiecen a verse los beneficios reales. En la etapa de construcción van a haber inversiones superiores a los 8 billones de pesos en el territorio. Esta este proyecto, por los desafíos que representa técnica y científicamente, realmente es de gran importancia y trascendencia, pero sobre todo de una responsabilidad ambiental, social, técnica, científica muy grande. Durante estas 4 años de construcción tendremos unas inversiones locales, mano de obra local, muy interesantes para la región.

¿Y esa esa inversión o esa construcción podría arrancar en este gobierno?

Así es, eso es lo que aspiramos.