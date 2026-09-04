Cerrejón aumentará su proyección a 20 millones de toneladas de carbón en 2027

Cerrejón aspira a aumentar su producción de carbón de 17 millones de toneladas anuales este año a 20 millones de toneladas el próximo año, con lo que comenzarían a revertir los malos números de los últimos años, según las proyecciones del presidente de la compañía, Edgar Alfonso.

"Cerrejón viene de unos años difíciles, especialmente el año pasado, que tuvimos que bajar producción. Nosotros veníamos produciendo alrededor de 20 o 21 millones de toneladas y tuvimos que bajar el año pasado a 16 millones de toneladas. Este año esperamos producir 17, pero ese nivel de producción es un nivel muy bajo para lo que está diseñada la operación, y eso hace que, desde el punto de vista de costo, sea muy complicado. Han sido años difíciles, pero lo que estamos viendo ahora en este congreso y con los mensajes que estamos viendo desde el gobierno es positivismo, que ojalá permitan que se den las condiciones para que Cerrejón pueda volver a los niveles de producción que se esperan, y que eso genere también el impacto en regalías, en empleo, que todos queremos", dijo Alfonso.

Entre las razones que llevaron a Cerrejón a reducir su producción están, entre otras, el aumento de los bloqueos a su línea férrea y, en los últimos meses, una serie de atentados contra su infraestructura.

La compañía también está trabajando para recuperar clientes en el mercado de Israel, pero no es un proceso fácil. Colombia dejó de vender abruptamente su carbón a las plantas de generación de energía en ese país por cuenta del bloqueo económico que el gobierno de Gustavo Petro quiso imponer a Israel por la guerra en la Franja de Gaza y el asesinato de civiles.



Israel terminó por conseguir nuevos proveedores de carbón, especialmente en Sudáfrica, pero las mineras colombianas aún no logran reemplazar ese mercado con otros compradores.