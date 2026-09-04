Embajadores de Colombia en Estados Unidos y Naciones Unidas asumen oficialmente sus cargos

El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar, posesionó este viernes, 4 de septiembre, en el Palacio de San Carlos, a los nuevos representantes diplomáticos de Colombia en Estados Unidos y ante las Naciones Unidas.

Se trata de María Consuelo Araújo Castro, quien asumirá como embajadora de Colombia en Estados Unidos, y J. Mauricio Gaona Bejarano, designado como embajador ante la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York.

Los nombramientos se producen en dos escenarios considerados prioritarios para la política exterior del país: la relación bilateral con Washington y la participación de Colombia en los espacios multilaterales. Desde estas posiciones, los nuevos funcionarios tendrán entre sus responsabilidades representar los intereses nacionales y contribuir al fortalecimiento de la cooperación internacional.

María Consuelo Araújo Castro, nueva embajadora en Estados Unidos

Araújo Castro cuenta con formación profesional en Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, además de una especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos. Su trayectoria, de más de tres décadas, se ha desarrollado tanto en el sector público como en el privado.

Entre los cargos que ha ocupado se encuentran los de ministra de Cultura y ministra de Relaciones Exteriores, funciones que desempeñó entre 2002 y 2007. También fue secretaria de Integración Social, gerente de TransMilenio, directora del Jardín Botánico de Bogotá y directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD.

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En el ámbito empresarial ha ejercido funciones directivas y participado en juntas de diferentes compañías. Hasta su designación como embajadora se desempeñaba como presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Infraestructura, cargo que ocupaba desde febrero de 2026.

Su experiencia profesional abarca áreas como infraestructura, transporte, desarrollo urbano y social, minería, salud y políticas públicas. Además del español, habla inglés, francés e italiano.

A lo largo de su carrera también ha recibido diferentes reconocimientos, entre ellos la Gran Cruz de la Orden Nacional del Mérito, entregada en 2010, así como distinciones del Foro Económico Mundial.

María Consuelo Araújo Castro, nueva embajadora en Estados Unidos Foto: suministrada.

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J. Mauricio Gaona Bejarano representará a Colombia ante la ONU

Por su parte, J. Mauricio Gaona Bejarano estará encargado de la representación de Colombia ante las Naciones Unidas, en Nueva York.

Gaona es internacionalista, constitucionalista, autor, docente e investigador. Es doctor en Derecho por la Universidad McGill, realizó una residencia de dos años en Harvard Law School y cuenta con una maestría en Derecho Internacional y Comparado de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. También tiene formación en Derecho de la Unión Europea y es abogado de la Universidad Externado de Colombia.

Su carrera académica ha estado vinculada con instituciones de distintos países y ha recibido reconocimientos como Vanier Scholar del Consejo Nacional de Ciencias e Investigación de Canadá, O’Brien Fellow en McGill, Dean’s Fellow y Visiting Scholar en UCLA, además de Visiting Research Fellow en Harvard.

También ha participado como profesor y conferencista invitado en universidades como Yale, Oxford, Cambridge, el MIT y la Universidad Nacional de Singapur.

En Colombia, Gaona ha ocupado diferentes cargos en el sector público. Entre ellos se encuentran el de asesor del Fiscal General de la Nación, Contralor Nacional Delegado y secretario privado del presidente del Consejo de Estado.

A esta experiencia se suma su trabajo como analista y columnista especializado en asuntos internacionales en medios de Colombia, Estados Unidos, Canadá y otros países. También ha participado como colaborador y comentarista en medios internacionales como The Hill, The Washington Examiner, Toronto Star, The Globe and Mail, CBC y CTV News Canada.

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Con la llegada de ambos funcionarios a sus nuevos cargos, Colombia refuerza su representación en Washington y ante el principal organismo multilateral del mundo. El Gobierno señaló que estas designaciones buscan contribuir a la defensa de los intereses nacionales y al fortalecimiento de los vínculos diplomáticos y de cooperación del país.