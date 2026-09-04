Hermana de 'Bendito Menor' se pronuncia tras ser abatido en operación militar

Rosa María Pérez Toncel, hermana de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, se pronunció luego de que este fuera abatido durante un operativo realizado en Riohacha, La Guajira. La mujer llegó al batallón de la ciudad para intentar obtener información y reclamar el cuerpo, pero manifestó su inconformidad con la decisión de trasladarlo a Barranquilla para los procedimientos de Medicina Legal.

“Desde las 5:00 de la mañana llegamos y preguntamos y no nos han querido dar información”, relató Rosa María. Según explicó, los familiares permanecieron a la espera de conocer oficialmente la identidad del fallecido hasta que el presidente Abelardo De La Espriella confirmó públicamente que Naín Pérez Toncel era uno de los hombres abatidos durante el operativo. La familiar aseguró que la madre de ‘Bendito Menor’ necesita verlo personalmente para realizar el reconocimiento.

La hermana del señalado integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) cuestionó que los cuerpos sean trasladados hasta la capital del Atlántico.

“No veo la necesidad, ya que aquí en Riohacha hay forense, está su madre que lo puede reconocer”, afirmó. De acuerdo con la información entregada, los cuatro cuerpos, entre ellos el de alias ‘Bendito Menor’, su pareja sentimental, conocida como ‘La Bebecita’, y otros dos hombres, fueron trasladados inicialmente hasta las instalaciones militares en Riohacha y posteriormente fueron llevados en helicóptero hacia Barranquilla.



“Su madre pide que le den el cuerpo de su hijo porque como toda madre le duele su hijo y no queremos que se lo lleven para Barranquilla”, agregó.

'Bendito menor' y alias 'Bebecita' Foto: redes sociales

Prontuario criminal

El Gobierno señaló que Naín Andrés Pérez Toncel, de 26 años, era uno de los principales cabecillas de las ACSN y estaba al frente del denominado frente Javier Cáceres. Según información de inteligencia, había iniciado su trayectoria criminal en 2019 como sicario al servicio de alias ‘Pinocho’ y posteriormente habría asumido el control de estructuras urbanas en La Guajira. También era señalado de tener vínculos con actividades de narcotráfico, extorsión y homicidios en la Troncal del Caribe.

