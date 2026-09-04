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Gobierno pagará recompensa por información que permitió ubicar a ‘Bendito Menor’: hubo fuente humana

El Ministerio de Defensa hará efectivo el pago de la recompensa por la información que permitió localizar en Riohacha a alias ‘Bendito Menor’, cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, quien fue abatido durante la operación Centinela de la Patria junto con otros tres integrantes de la estructura.

Alias 'Bendito Menor'
Alias 'Bendito Menor'.
Foto: Redes sociales
Por: Felipe García
|
Actualizado: 4 de sept, 2026

La ubicación del criminal fue posible a partir de información entregada por una fuente humana, que fue cruzada con labores de inteligencia de las autoridades colombianas y apoyo de agencias de inteligencia de Estados Unidos.

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Con esos datos, más de 30 hombres de la Dijín y comandos investigadores se desplazaron hasta la zona urbana de Riohacha para establecer el punto exacto donde permanecía el cabecilla.

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Una de las pistas que terminó siendo determinante surgió de las propias acciones de ‘Bendito Menor’. Mientras circulaban versiones sobre su supuesta muerte, el delincuente intentó desmentirlas públicamente mediante un comunicado. Esa actividad permitió a los organismos de inteligencia confirmar que se trataba del mismo hombre y avanzar en la ubicación del inmueble donde se encontraba.

Recompensa por información de 'Bendito Menor'

La operación se ejecutó durante la madrugada. Al ingresar a la vivienda, los ocupantes abrieron fuego contra los uniformados y se produjo un intercambio de disparos en el que fueron abatidos ‘Bendito Menor’, su compañera sentimental, alias ‘Bebecita’, y los cabecillas ‘El Tío’, señalado como responsable logístico, y ‘Casiloco’, encargado de las finanzas de la organización.

Dentro del inmueble también había otras personas, incluidos menores de edad. Los comandos concentraron el procedimiento en los objetivos establecidos; los demás adultos quedaron a disposición de las autoridades judiciales y los menores fueron puestos bajo protección del ICBF. Los cuerpos fueron trasladados a Barranquilla para los procedimientos de identificación de Medicina Legal.

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El pago de la recompensa hace parte del mecanismo utilizado por las autoridades para reconocer información ciudadana o de fuentes que contribuya a ubicar a integrantes de alto nivel de organizaciones criminales.

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En este caso, la información fue clave para localizar al principal cabecilla de una estructura que, según las autoridades, tenía unos 170 integrantes en armas y redes de apoyo y ejercía actividades de extorsión, narcotráfico y control territorial en la región Caribe.

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