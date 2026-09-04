Alerta en el sur del Tolima: disidencias habrían robado 41 cilindros de gas en Rioblanco

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, denunció que la estructura ‘Gerónimo Galeano’, de las disidencias de las Farc, habría hurtado 41 cilindros de gas en una zona rural de Rioblanco. La mandataria advirtió sobre el riesgo que podría representar el uso de estos elementos y pidió reforzar de inmediato la seguridad en el sur del departamento.

Según la denuncia hecha por la mandataria, integrantes de la estructura ‘Gerónimo Galeano’, de las disidencias de las Farc, habrían ingresado a la vereda Darién, en el núcleo de La Lindosa, y se habrían apoderado de 41 cilindros de gas pertenecientes a las comunidades y a empresas que prestan servicios en la zona.

El caso generó preocupación entre las autoridades, especialmente, porque todavía no se conoce cuál sería el propósito de los cilindros.

A través de su cuenta de X, Matiz aseguró que, detrás de este tipo de acciones, “no hay ningún buen propósito” y advirtió que las autoridades deben actuar rápidamente para anticiparse a cualquier amenaza.



La gobernadora también hizo un llamado directo a la Fuerza Pública para que mantenga una atención especial sobre Rioblanco y el resto del sur del Tolima, al tiempo que pidió duplicar los esfuerzos en materia de seguridad.

“No sabemos todavía para qué pretenden utilizar estos cilindros, pero las autoridades deben actuar de inmediato para anticiparse a cualquier amenaza”, manifestó la mandataria.

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Matiz señaló además que, mientras el departamento enfrenta la emergencia por los incendios forestales que afectan principalmente al centro y oriente del Tolima, su administración mantiene la atención sobre la situación de orden público.

Llamado de alerta a las comunidades

La gobernadora pidió a los habitantes del sur del departamento permanecer atentos y reportar oportunamente cualquier comportamiento sospechoso, movimiento extraño o situación que pueda representar un riesgo para las familias.

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“A los habitantes del sur del Tolima les pedimos estar totalmente alertas”, señaló Matiz, quien insistió en la importancia de denunciar cualquier acto que pueda alterar la tranquilidad de las comunidades. La mandataria también lanzó un mensaje contundente contra los responsables del hecho:

“Los estamos siguiendo y vamos por ustedes”, afirmó.

Ahora, las autoridades deberán establecer cómo ocurrió el hurto de los 41 cilindros, quiénes participaron y, especialmente, cuál sería la intención de la estructura armada con estos elementos.

El caso mantiene la atención de las autoridades en Rioblanco y en los municipios del sur del Tolima, una región donde la Fuerza Pública ha venido reforzando sus acciones para contener la presencia y actividad de grupos armados ilegales.