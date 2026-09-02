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Disidencias de 'Calarcá' quemaron maquinaria de Ecopetrol en Yondó por no pago de extorsión

El hecho violento estaría relacionado con el no pago de extorsiones y habrá consejo de extraordinario de seguridad

QUEMA MAQUINARIA - CORTESÍA.jpg
Foto: Suministrada
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

Denuncian la quema de maquinaria de Ecopetrol por parte de las disidencias de las Farc a 5 minutos del casco urbano del municipio de Yondó. El hecho violento estaría relacionado con el no pago de extorsiones y habrá consejo de extraordinario de seguridad

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Autoridades en el Magdalena Medio antioqueño están tras la pista de los responsables de un nuevo hecho violento registrado en las últimas horas en el municipio de Yondó.

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Según el reporte que le acaba de entregar el alcalde Yerson Ariza a Blu Radio, los hechos ocurrieron cuando hombres armados que pertenecen al frente cuarto de las disidencias de las Farc de alias Calarcá, llegaron a un punto donde se hace la extracción de petróleo en la vereda X-10 Cabañas, a unos cinco minutos del casco urbano.

Panfletos dejado en la zona por parte del grupo armado indicaron que la quema de una retroexcavadora utilizada para estas labores civiles estaría relacionada con el no pago de extorsiones.

“Llegaron tres hombres en moto encapuchados, eh, cogieron y amedrentaron a la vigilante y dijeron de que iban a quemar esa maquinaria por no pagar la cuota. Fue lo que dijeron, por no pagar la empresa, por no pagar la cuota y procedieron a echar fuego”; aseveró.

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Mientras que la zona está militarizada para garantizar la seguridad, a raíz de esta situación el mandatario manifestó que en las próximas horas se coordinará un consejo extraordinario de seguridad con autoridades departamentales para evaluar la situación y tomar medidas.

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En la localidad también hay preocupación por la aparición de al menos cuatro cuerpos sin vida en menos de una semana que corresponderían a personas asesinadas en medio del conflicto que persiste en el sur de Bolívar y son trasladadas a esta zona de Antioquia.

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