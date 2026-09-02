Judicializan a dos adultos mayores por asesinar a un hombre en Apartadó para quedarse con su casa

Autoridades capturaron y enviaron a prisión domiciliaria a dos adultos mayores que son señalados como responsables del asesinato de un hombre para apoderarse de una vivienda en el municipio de Apartadó, Antioquia.

Una pareja de la tercera edad fue judicializada por su presunta participación en el asesinato de un hombre de 56 años, en hechos ocurridos en la vereda El Osito del municipio de Apartadó, con el fin de quedarse con una vivienda que ni siquiera era de la víctima.

De acuerdo con la investigación liderada por la Fiscalía Seccional Antioquia, el crimen se registró el 26 de diciembre de 2022. Los elementos probatorios señalan que Julia del Carmen Pérez Pérez, de 62 años y quien era compañera sentimental de la víctima, habría provocado una discusión para distraerlo. En ese momento, Jesús María Torreglosa Polo, de 65 años, lo habría atacado por la espalda con un arma cortopunzante a la altura del cuello, causándole la muerte.

Las labores investigativas permitieron establecer que los tres residían en el mismo lugar y que el plan criminal tenía como objetivo apoderarse del inmueble; sin embargo, los agresores descubrieron después del homicidio que la propiedad no le pertenecía al fallecido.



Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía les imputó el delito de homicidio agravado, cargo que no fue aceptado por los procesados. Debido a su avanzada edad, un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de su domicilio.