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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Más de medio siglo de cárcel a integrantes de 'La Sierra' por doble homicidio en Medellín

Más de medio siglo de cárcel a integrantes de 'La Sierra' por doble homicidio en Medellín

Los hechos ocurrieron en el corregimiento de Santa Elena, donde los hoy sentenciados perpetraron el crimen contra las víctimas.

Condena, justicia
Imagen de referencia
Foto creada con ImageFX
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

Un juez penal de conocimiento condenó a 56 años y 8 meses de prisión a dos integrantes del grupo delincuencial 'La Sierra' por el asesinato del patrullero de la Policía Wilder Alexander Romo Durango y del líder ambientalista Mauricio Valencia Sánchez, en hechos ocurridos el 6 de mayo de 2021 en el corregimiento de Santa Elena, en Medellín.

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Los sentenciados son Jhovanny Copete Domínguez, alias El Negro o Copete, y Carlos Enrique Arroyave Saldarriaga, alias 'La Gata' o 'El Zarco', identificados como cabecilla y sicario de la estructura ilega.

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Según el fiscal del caso, se determinó que los hombres ingresaron de manera violenta a la casa del uniformado y le dispararon en presencia de sus familiares, un ataque perpetrado debido a su labor como comandante del cuadrante de la zona.

Al huir del lugar, los agresores se cruzaron con el líder ambientalista Mauricio Valencia Sánchez, quien había salido de su vivienda al escuchar los disparos, y también le quitaron la vida.

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"Se dirigieron hasta la casa habitada por el patrullero de la Policía Nacional, rodearon la vivienda y, luego de golpear la puerta para que abriera, le dispararon en múltiples oportunidades. De allí, el grupo tomó una vía rural, y en su recorrido se encontraron con el ambientalista, quien, al escuchar los disparos, salió para establecer qué era lo que ocurría, y allí, entonces, recibió 3 disparos de arma de fuego de alto alcance", afirmó.

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Por estos hechos, la justicia los encontró responsables de los delitos de homicidio agravado, además de tráfico y porte de armas de fuego y de uso privativo de las Fuerzas Armadas, ambas conductas con agravantes, por lo que deberán cumplir la condena establecida en centro carcelario.

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