EPM suspendió racionamiento de agua en Medellín a cambio de compromisos de ahorro

EPM suspendió el racionamiento de agua para 300.000 habitantes de Medellín a cambio de compromisos de ahorro. Todos los días habrá evaluación en el cumplimiento de metas; sigue la preocupación por bajos niveles de embalses

A tres días del inicio de los racionamientos de agua en el nororiente y el centro de Medellín, las autoridades suspendieron la medida acudiendo a la consciencia ciudadana.

#Atención El alcalde @FicoGutierrez acaba de anunciar que a partir de hoy, se suspende los racionamientos de agua en Medellín y se hará un evaluación día a día. Esto con el compromiso de ahorro de agua, hay una meta inicial de ahorro durante los primeros 5 días. #MañanasBlu pic.twitter.com/2XbUnX4yWC — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) September 2, 2026

A cambio de la prestación habitual y continúa del servicio, el alcalde Federico Gutiérrez anunció que hay una propuesta de ahorro de agua diaria que se monitoreará de manera constante.

Cada día a las 8:00 de la mañana se informará sobre el avance de ahorro. La meta propuesta para cada vivienda del nororiente de Medellín es de 92 litros de agua, mientras que se espera que las demás viviendas de la ciudad tengan un ahorro diario de 70 litros de agua.



“A partir de hoy no se aplican los cortes de agua en la zona nororiental y centro oriental de Medellín. Pero vamos a ponernos una meta de ciudad durante los próximos 5 días y créanme que es absolutamente necesario. De no cumplir la meta en los próximos 5 días sí o sí habría necesidad de parte de EPM de aplicar racionamiento inclusive no solo en zonas como la nororiental centro oriental, sino en otras partes de la ciudad y el área metropolitana”, aseveró.

El alcalde Federico Gutiérrez insistió que se trata de una medida técnica en vista de los bajos niveles que registra el embalse Piedras Blancas, que abastece al nororiente de Medellín, y el impedimento que otros circuitos puedan llevar el agua a zonas altas de esta zona de la ciudad.

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Las autoridades advirtieron que en caso de aumentos desmesurados en el consumo de agua o el incumplimiento de la meta se retornará al esquema de racionamiento planteado que afecta a unos 300 mil habitantes.