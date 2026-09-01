Revelan el técnico que esperaron hasta última hora para dirigir al Junior: no era Viera

Aunque el Junior de Barranquilla oficializó este martes, 1 de septiembre, a Sebastián Viera como su nuevo director técnico, se conoció que el elegido inicialmente para asumir el cargo era Alberto Gamero. De acuerdo con información revelada por el periodista Fabio Poveda en Blog Deportivo, el entrenador samario habría llegado a un acuerdo verbal con la institución, pero posteriormente dejó de responder las llamadas del club.

Según Poveda, hasta las 9:00 de la noche del lunes Alberto Gamero era considerado el nuevo técnico del Junior. Las conversaciones entre las partes avanzaron hasta alcanzar un acuerdo verbal para que el entrenador regresara al equipo barranquillero.

Sin embargo, algo cambió durante la noche. “No se sabe qué pasó, pero después Alberto Gamero no contestó más el teléfono”, señaló Poveda, citando fuentes al interior del Junior. Ante la situación, el club incluso habría modificado su entrenamiento del martes para darle tiempo al técnico de llegar a Barranquilla.

“Aplazaron el entrenamiento de Junior para la tarde para darle chance a Gamero que llegara en la mañana de hoy”, explicó el periodista en Blog Deportivo. No obstante, el esperado regreso nunca se concretó y la institución tuvo que retomar otra de las opciones que tenía sobre la mesa.



Alberto Gamero. Foto: AFP Juan Esteban Ospina Vallejo

El regreso de un ídolo

Ante el cambio de escenario, Junior volvió a considerar el nombre de Sebastián Viera, quien finalmente fue oficializado como nuevo entrenador. El uruguayo regresa a la institución después de haber construido una extensa trayectoria como arquero y capitán del equipo. El club destacó que disputó 638 partidos y conquistó siete títulos, cifras que lo convierten en el futbolista con más apariciones oficiales y más campeonatos en la historia del tiburón.

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Ahora Viera tendrá su primera oportunidad de dirigir al equipo profesional del que fue uno de sus principales referentes. Estará acompañado por Mario Roberto Viera, su padre, como asistente técnico, y Ramón Vázquez como preparador físico, quien ya había trabajado con el conjunto rojiblanco en 2010.

Sebastián Viera cuando era arquero con el Junior X: @JuniorClubSA

Antes de asumir este nuevo desafío, Viera tuvo su primera experiencia como entrenador en el Real Cartagena. Allí dirigió los torneos finalización 2024 y apertura 2025, con un balance de 28 partidos, 17 victorias, tres empates y ocho derrotas, para un rendimiento del 64,2 %. Además, alcanzó las semifinales del Finalización 2024.

Así, lo que parecía encaminado para concretar el regreso de Alberto Gamero al Junior terminó dando un giro inesperado en cuestión de horas para que regresara un ídolo a la institución barranquillera.