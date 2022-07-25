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Sebastián Viera
Foto: @JuniorClubSA
Blu Radio  / Sebastián Viera

Sebastián Viera

Arquero uruguayo.

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Fútbol Colombiano

Así le fue a Sebastián Viera en su etapa por Real Cartagena: ¿números rojos?

Técnico del Junior
Fútbol Colombiano

Revelan el técnico que esperaron hasta última hora para dirigir al Junior: no era Viera

Sebastián Viera cuando era arquero con el Junior
Fútbol

Sebastián Viera, el ídolo que ahora como técnico espera unir al Junior y la afición

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Eliminatorias

Sebastián Viera dio su portero para la Selección Colombia: "No hay que improvisar mucho"

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Fútbol Colombiano

Sebastián Viera tiene dos ofertas del FPC: como portero y como presidente, según Blog Deportivo

337495_BLU Radio // Bolillo Gomez // Foto: AFP
Fútbol Colombiano

"Si él no comete los errores hubiéramos clasificado": 'Bolillo' Gómez en respuesta a Sebastián Viera

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Caribe

Sebastián Viera fue homenajeado por su despedida en el estadio Metropolitano de Barranquilla

Luis Díaz entrenó con el Junior Foto Junior de Barranquilla.jpg
Fútbol Colombiano

Luis Díaz jugará una vez más en el Metropolitano: estará en la despedida de Sebastián Viera

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Sebastián Viera quiere ser director deportivo en un futuro cercano: “Es lo que me gusta”

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Fútbol

Sebastián Viera: “Siempre me quedé en Junior porque me querían, pese a tener ofertas de otro lado”

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