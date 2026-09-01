Así le fue a Sebastián Viera en su etapa por Real Cartagena: ¿números rojos?

Tras la salida del uruguayo Alfredo Arias, Junior de Barranquilla confirmó la llegada del ídolo Sebastián Viera como el nuevo técnico del equipo con el objetivo de alcanzar el tricampeonato y continuar engrandeciendo su historia con el cuadro rojiblanco, en donde es considerado un ídolo por los hinchas.

“Durante su etapa como futbolista del Junior, Sebastián se convirtió en uno de los grandes referentes en la historia del club. Con 638 partidos disputados y 7 títulos conquistados, es el jugador con más campeonatos y más apariciones oficiales en la historia de la institución”, detallaron desde el cuadro tiburón.

A su lado estarán Mario Roberto Viera (asistente técnico) y Ramón Vásquez (preparador físico). Sin embargo, no será el primer reto del ídolo como técnico, sino que sumó una importante experiencia por el Real Cartagena en la segunda división del fútbol colombiano.

Sebastián Viera cuando era arquero con el Junior X: @JuniorClubSA

Así le fue a Sebastián Viera en Real Cartagena

Llegó en el segundo semestre del 2024 al cuadro cartagenero con el objetivo de devolver al equipo a primera división, cargo en el cual estuvo hasta mediados de 2025 cuando se anunció su salida del conjunto de la capital de Bolívar.



En total, dirigió 28 partidos en donde tuvo un rendimiento del 64.28 % con un saldo de 17 victorias, 3 empates y 8 derrotas, llegando hasta las semifinales del torneo, pero sin alcanzar el objetivo de la primera división.

Aún así, para ser su primera experiencia no le fue tan mal, pero en el Junior la exigencia será mucho mayor y deberá tener resultados positivos en el corto plazo para evitar que el mismo malestar que había por el rendimiento con Arias, se termine contagiando en este nuevo proyecto deportivo.

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Para Char, la elección del exarquero y capitán rojiblanco estuvo relacionada principalmente con el vínculo que construyó durante sus años como futbolista y con la experiencia que ya comenzó a adquirir como director técnico.