Fabián Bustos deja de ser técnico de Millonarios: esta sería la razón

A un día de una nueva edición del clásico capitalino, Millonarios y Fabián Bustos tomaron la decisión de ponerle fin a su relación para darle un nuevo aire a la institución, en medio de una ola de criticas por parte de los hinchas por el rendimiento que ha tenido el equipo este semestre.

Se habla de una renuncia del técnico argentino frente a unas diferencias con algunos dirigentes. Sin embargo, según los periodistas Guillermo Arango, Juan Felipe Cadavid y Antonio Casale, se dieron una serie de discusiones que derivaron a tomar esta decisión y suena fuertemente el regreso de Alberto Gamero para recuperar el camino del cuadro embajador.

Los números que deja Fabián Bustos en Millonarios

Llegó a inicios del 2026 para darle un aire al club tras el pésimo rendimiento que tuvo el equipo con David González y, aunque arrancó de la mejor forma, con el paso de los meses se rompió la relación entre los hinchas y él.

En total, Bustos dirigió 31 partidos con el cuadro albiazul en donde logró 16 victorias, 8 empates y 7 derrotas. Pero en el camino no logró clasificarse a los cuadrangulares finales y quedó en la última posición de la Copa Sudamericana, pese a la contundente eliminación vs. Atlético Nacional en la fase previa.



Fabián Bustos // Foto: AFP

¿El regreso de Alberto Gamero?

Hasta la noche del 31 de agosto el técnico samario tenía todo listo para llegar al Junior de Barranquilla, pero a último momento todo cambió y terminó siendo Viera el elegido por la familiar Char.

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Pero esto tendría una razón y es que Gamero recibió una llamada desde Bogotá para buscar un segundo ciclo en el cuadro embajador con aires de revancha, en especial por la falta de títulos que derivaron en su salida cuando estaba al mando del equipo capitalino.