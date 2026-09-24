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🔴 EN VIVO | Atlético Nacional vs. Millonarios HOY: siga online y gratis la Liga BetPlay 2026

Atlético Nacional vs. Millonarios se enfrentan por la Liga BetPlay 2026. Consulte la hora, dónde ver el partido EN VIVO y siga el minuto a minuto de la mano de un equipo de expertos.

Atlético Nacional vs. Millonarios (5).jpg
Atlético Nacional vs. Millonarios //
Foto: X @nacionaloficial @MillosFCoficial
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

Atlético Nacional y Millonarios se enfrentan este jueves, 24 de septiembre, por una nueva jornada de la Liga BetPlay 2026, en uno de los partidos más esperados de la fecha. El encuentro podrá seguirse EN VIVO y online, con todos los detalles sobre la hora, la transmisión, las alineaciones y el minuto a minuto del compromiso con Blu Radio.

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La presión recae sobre el cuadro verdolaga, que afronta este duelo en condición de local ante un Millonarios que ha conseguido imponerse en varias de sus recientes visitas a Medellín. Con el regreso de Alberto Gamero al frente del conjunto embajador, Atlético Nacional buscará cortar esa racha y hacerse fuerte ante su afición en un nuevo capítulo del clásico del fútbol colombiano.

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Atlético Nacional HOY vs. Millonarios EN VIVO: siga el partido online y gratis

El equipo de Blog Deportivo de Blu Radio llevará toda la cobertura EN VIVO, online y gratis este jueves, 24 de septiembre, para el duelo entre Atlético Nacional y Millonarios. Los seguidores podrán estar al tanto del partido a través de la señal 89.9 FM y el canal de YouTube de Blu Radio.

¿A qué hora juegan Atlético Nacional vs. Millonarios HOY?

El duelo entre verdolagas y embajadores está programado para este jueves, 24 de septiembre, a partir de las 7:30 de la noche. El compromiso se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde Atlético Nacional buscará aprovechar su condición de local.

¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Millonarios EN VIVO?

Los aficionados podrán seguir la cobertura del partido Atlético Nacional vs. Millonarios EN VIVO a través de los canales digitales de Blu Radio y la señal 89.9 FM. Allí encontrarán información sobre el desarrollo del compromiso, las novedades de los equipos y el minuto a minuto.

Atlético Nacional vs. Millonarios
Atlético Nacional vs. Millonarios //
Fotos: X @nacionaloficial @MillosFCoficial

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Historial entre Atlético Nacional y Millonarios

El primer enfrentamiento entre ambos equipos se disputó el 3 de octubre de 1948, cuando Atlético Municipal, hoy Atlético Nacional, derrotó 4-3 a Millonarios.

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Desde entonces, Millonarios mantiene la ventaja en el historial general. El cuadro embajador suma 115 victorias, mientras que Atlético Nacional registra 86 triunfos. Los dos equipos han empatado en 101 oportunidades.

En los partidos correspondientes a la Liga, la ventaja también favorece a Millonarios, que acumula 106 victorias frente a las 81 de Atlético Nacional. Además, se han registrado 90 empates en la primera división.

Millonarios vs. Nacional
Millonarios vs. Nacional.
Foto: Atlético Nacional

Posibles alineaciones de Nacional y Millonarios

  • Atlético Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Andrés Reyes, William Tesillo, Milton Casco; Xavi Ríos, Juan Manuel Zapata; Elías Cabrera, Ian Poveda, Marlos Moreno y Cristian Arango. 
  • Millonarios: Javier Burrai; Samuel Martín, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Sebastián Viveros, Daniel Ruiz; Francisco Chaverra, Julián Angulo y Leonardo Castro. 
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