Viera, DT del Junior, confía en la clasificación en liga: "No nos podemos dormir"

Sebastián Viera, director técnico del Junior de Barranquilla, habló en Blog Deportivo sobre las posibilidades del equipo de clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay y aseguró que, pese a la goleada conseguida en su más reciente partido (1-4 vs. Fortaleza), el plantel no puede confiarse.

El entrenador explicó que, tras la primera victoria, al conjunto rojiblanco le quedan 11 finales y necesita ganar ocho para alcanzar el objetivo: “Eso está claro”, señaló Viera al referirse a las cuentas que maneja el equipo.

El técnico destacó la respuesta de sus jugadores y aseguró que existe compromiso dentro del grupo para afrontar el reto. También explicó que la fórmula para salir adelante no pasa por presiones adicionales, sino por mantener el trabajo y la concentración.

“No es a punta de rejo ni a puteada ni a encerrarlos ni amenazarlos, es a punta de trabajo y que estén comprometidos en el trabajo”, afirmó.



Jugadores de Junior celebrando un gol en liga Foto: @JuniorClubSA

Uno de los aspectos que resaltó Viera fue el rendimiento mostrado en la reciente victoria en la capital del país contra Fortaleza, especialmente por las condiciones que tuvo que afrontar Junior jugando en Bogotá a las 2:00 de la tarde. Para el entrenador, el equipo logró competir, mantenerse ordenado y responder físicamente.

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“La verdad que fue un equipo corto, ordenado, siempre se vio en un bloque”, explicó, al tiempo que destacó que los jugadores que ingresaron también cumplieron con lo esperado.

Pese al resultado positivo, Viera insistió en que el Junior todavía tiene un camino largo por recorrer y no puede relajarse.

“Nos quedan 11 finales. No nos podemos dormir, no tenemos tiempo ni podemos hacerlo”, manifestó. Además, consideró que la victoria tuvo un valor especial porque el equipo no solamente consiguió los tres puntos, sino que lo hizo mostrando un funcionamiento que le genera confianza para lo que viene: “Se ganó bien, no se ganó por casualidad, se ganó jugando bien”.

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De cara al próximo compromiso frente a Medellín el 26 de septiembre, Viera explicó que no necesariamente mantendrá la misma formación que utilizó en el partido anterior, pues cada rival requiere una preparación particular.

“No todos los partidos son iguales ni todos los partidos tienen la misma dificultad”, concluyó.