🔴 EN VIVO | Llaneros vs. Atlético Nacional HOY: online y gratis Liga BetPlay 2026

Llaneros tiene una fiesta lista en el Belo Horizonte de Villavicencio con la llegada de Atlético Nacional, en especial por recibir a James Rodríguez en su segundo partido desde que regresó al fútbol profesional colombiano.

Pero el gran momento de Lucas González con el cuadro verdolaga lo ha convertido en un rival complejo en el FPC, por eso, muchos apuntan a una nueva victoria verdiblanca en este choque en condición de visitante para seguir con la seguidilla de buenos resultados.

Vea aquí EN VIVO Llaneros vs. Atlético Nacional

Gracias al equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, los hinchas de Llaneros y Nacional podrán disfrutar de este duelo por la Liga BetPlay este domingo, 20 de septiembre. A través de la señal 89.9 FM y el canal de YouTube, estará el cubrimiento de este duelo de la liga.

¿A qué hora juega Atlético Nacional HOY vs. Llaneros?

Los verdolagas visitan el estadio Belo Horizonte este domingo, 20 de septiembre, en un duelo que arrancará a las 8:20 de la noche en la capital del departamento del Meta para conseguir una victoria que los acerque a la parte alta de la tabla de posiciones.



El segundo partido de James Rodríguez

Tras sumar sus primeros minutos vs. Internacional de Bogotá, el cucuteño disputará su segundo partido con la camiseta verdolaga y, aunque no se sabe si será titular, se espera que sume más tiempo en cancha en este importante duelo en la capital del Meta.

Posibles alineaciones Llaneros vs. Atlético Nacional