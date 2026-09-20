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Tolima vs. América de Cali EN VIVO: online y gratis HOY la Liga BetPlay 2026

Los píjaos reciben en casa a los escarlatas con la obligación de sumar tres puntos para mantenerse en la parte alta de la tabla. Siga EN VIVO, online y gratis este duelo aquí.

Tolima vs. América de Cali.jpg
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 20 de sept, 2026

Continúa la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026 este domingo, 20 de septiembre, que tendrá de protagonistas al Deportes Tolima y América de Cali en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué con el cuadro pijao como protagonista con la necesidad de sumar tres puntos esta noche.

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Por su parte, los dirigidos por David González esperan llevarse la victoria en la capital musical de Colombia y mantenerse en la primera posición de la tabla de posiciones con dos partidos menos y, de esa manera, seguir acercándose a la estrella de Navidad.

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Vea EN VIVO aquí Tolima vs. América de Cali HOY

El equipo de Blog Deportivo de Blu Radio tendrá todo el cubrimiento de este duelo de la Liga BetPlay. A través de la señal 89.9FM y por el canal de YouTube, tanto hinchas pijaos como escarlatas podrán vivir toda la pasión de este encuentro en la capital musical de Colombia.

¿A qué hora juega América de Cali HOY vs. Deportes Tolima?

El duelo entre escalartas y pijaos se encuentra programado para las 6:20 de la tarde de este domingo, 20 de septiembre. En caso de que usted se encuentre en otro país, estos son algunos horarios:

  • Nueva York: 7:20 de la noche.
  • Buenos Aires: 8:20 de la noche.
  • Perú: 6:20 de la tarde.
  • Brasil: dependiendo la zona puede ser una o dos horas de diferenciar; 7:20 o 8:20 de la noche.
  • Ecuador: 6:20 de la tarde.
  • Bolivia: 7:20 de la noche.
  • España: 1:20 de la mañana.

Posibles alineaciones Tolima vs. América de Cali

  • Deportes Tolima: Neto Volpi; Juan Mera, Jan Angulo, Ánderson Angulo, Junior Hernández; Luis Sánchez, Sebastián Guzmán, Hómer Martínez; Éduar López, Adrián Parra y Kelvin Flórez.
  • América de Cali: Juan Montoya; Marcos Mina, Marlon Torres, Nicolás Hernández, Ómar Bertel; Rafel Carrascal, Josen Escobar, Yeison Guzmán; Luis Quiñones, Tomás Ángel y Jhon Murillo. 
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