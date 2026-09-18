James Rodríguez: "Impone todo lo que ha ganado en su historia Atlético Nacional"

En Bogotá y ante un estadio lleno con más de 30.000 espectadores, James Rodríguez sumó sus primeros minutos con la camiseta de Atlético Nacional en donde dio una asistencia que le dio la victoria al conjunto verdolaga en un duelo igualado ante Internacional.

"Estoy feliz. Son muchos años fuera, desde el 2007, y ver toda esa gente, todo ese cariño fue algo único. Eso quiere decir que he hecho las cosas bien durante muchos años y le he dado felicidad a mucha gente, a un país entero durante muchos, muchos años. Y yo creo que la gente agradece eso, ¿no? Entonces estoy feliz por eso y espero conseguir triunfos también", expresó en diálogo con las comunicaciones del club.

A lo largo de su carrera, Rodríguez Rubio vistió diversas camisetas y clubes con títulos de todo tipo. Por ejemplo, su mayor reto ha sido vestir la camiseta del Real Madrid bajo al mando de Carlo Ancelotti y de la mano de compañeros como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Marcelo, Benzema, Modric, Kroos y, aún así, dice, que lo intimidad los títulos del cuadro paisa.

James Rodríguez firmó contrato con Atlético Nacional en el 2026 Foto: captura de video Atlético Nacional

"Es que se ve, impone, impone todo lo que ha ganado este club, todos los títulos, todas las cosas. Es un club histórico, así que nada, espero hacer historia aquí también (...) Estoy feliz ahora acá en un club grande. Me di cuenta de que es un club grande por antes del partido, cómo se llegaba al campo, ver toda esa, toda esa gente feliz. Ahí te das cuenta que es un club grande.



En su debut recordó aquel 2006 cuando se volvió profesional con Envigado y siente que esta etapa es completamente diferente en su carrera, manifestando, además, que se siente feliz por la decisión que tomó.

"aquí los árbitros son buenos y van a ayudar a proteger a los que juegan bien. Me dieron mucho, salí de casa bien y me voy y llego, mira, ¿qué me van a decir? Que ¿dónde estaba? Pues, pero eso hace parte del fútbol, hace parte de todo. Son heridas de guerra. Ahora sí graben, ¿no?", puntualizó.