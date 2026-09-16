Video: momento exacto en que James Rodríguez vuelve a jugar en Colombia

El 10 de noviembre de 2007 fue la última vez que James Rodríguez tuvo un partido oficial en el fútbol profesional colombiano, esa vez por la final de la B entre Academia F.C. y Envigado. Luego dio el salto al fútbol de Argentina y tener un recorrido por todo el mundo en diversos clubes.

Eso hasta este 16 de septiembre de 2026, pues el '10' de la Selección Colombia volvió a jugar en un estadio del FPC y ahora con la camiseta de Atlético Nacional ante el Internacional de Bogotá por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026. Fue el estadio Nemesio Camacho El Campín el testigo del regreso del cucuteño al balompié nacional.

Video del momento exacto del debut de James Rodríguez

⚽🤩 ¡Un día volvió James Rodríguez al FPC!



🟢Estalla El Campín con el ingreso del ídolo colombiano al terreno de juego vistiendo la camiseta ‘verdolaga’.



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Fue al minuto 58' cuando Rodríguez Rubio entró por Juan Manuel Rengifo en el coloso de la 57 y, en sus primeros minutos, hizo parte de la jugada que llevó al segundo gol del equipo de los pies del argentino Elias Cabrera, quien rompió la igualidad con un pelotazo al palo.



En estos primeros minutos con la camiseta verdolaga, Rodríguez Rubio fue determinante en el ataque, incluso, por poco el tercera llega de sus pies, pero el portero la sacó de manera espectacular para evitar que el verdolaga se volviera ir arriba en el marcador