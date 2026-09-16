En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Avioneta accidentada en Chocó
Descertificación en lucha antidrogas
Ecopetrol
Niña en Ciudad Bolívar
James Rodríguez

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Video: momento exacto en que James Rodríguez vuelve a jugar en Colombia

Video: momento exacto en que James Rodríguez vuelve a jugar en Colombia

El cucuteño debutó este miércoles con Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá tras casi 20 años viajando por el mundo en grandes clubes de Europa.

James Rodríguez debutando en Nacional.jpg
James Rodríguez debutando en Nacional //
Foto: Win Sports
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

El 10 de noviembre de 2007 fue la última vez que James Rodríguez tuvo un partido oficial en el fútbol profesional colombiano, esa vez por la final de la B entre Academia F.C. y Envigado. Luego dio el salto al fútbol de Argentina y tener un recorrido por todo el mundo en diversos clubes.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Eso hasta este 16 de septiembre de 2026, pues el '10' de la Selección Colombia volvió a jugar en un estadio del FPC y ahora con la camiseta de Atlético Nacional ante el Internacional de Bogotá por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026. Fue el estadio Nemesio Camacho El Campín el testigo del regreso del cucuteño al balompié nacional.

Últimas noticias

Hernán Ramírez Villegas.
Fútbol Colombiano

Estadio Hernán Ramírez Villegas seguirá cerrado tras sismo: estudios tardarán hasta 90 días

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional
EN VIVO
Fútbol Colombiano

🔴 EN VIVO | Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional HOY: online y gratis la Liga BetPlay 2026

Video del momento exacto del debut de James Rodríguez

Fue al minuto 58' cuando Rodríguez Rubio entró por Juan Manuel Rengifo en el coloso de la 57 y, en sus primeros minutos, hizo parte de la jugada que llevó al segundo gol del equipo de los pies del argentino Elias Cabrera, quien rompió la igualidad con un pelotazo al palo.

En estos primeros minutos con la camiseta verdolaga, Rodríguez Rubio fue determinante en el ataque, incluso, por poco el tercera llega de sus pies, pero el portero la sacó de manera espectacular para evitar que el verdolaga se volviera ir arriba en el marcador

Relacionados

James Rodríguez

Atlético Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad