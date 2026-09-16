En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Avioneta accidentada en Chocó
Descertificación en lucha antidrogas
Ecopetrol
Niña en Ciudad Bolívar
James Rodríguez

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / 🔴 EN VIVO | Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional HOY: online y gratis la Liga BetPlay 2026
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional HOY: online y gratis la Liga BetPlay 2026

Bogotá se viste de verde para un nuevo duelo entre Internaci

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional
Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional //
Fotos: X @InterBogOficial @nacionaloficial
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

Día de fútbol en la capital colombiana este miércoles, 16 de septiembre, con el partido entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional, correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El conjunto verdolaga llega a este compromiso con una motivación especial por el posible debut de James Rodríguez, quien, por cuenta propia, pidió ser tenido en cuenta para enfrentar al equipo bogotano.

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional
Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional //
Foto: X @InterBogOficia @nacionaloficial

Últimas noticias

Hernán Ramírez Villegas.
Fútbol Colombiano

Estadio Hernán Ramírez Villegas seguirá cerrado tras sismo: estudios tardarán hasta 90 días

Santa Fe vs. Millonarios.
Fútbol Colombiano

Santa Fe vs. Millonarios: cuándo y dónde ver la semifinal de la liga femenina

Siga EN VIVO el duelo entre Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional HOY

El partido entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional podrá seguirse EN VIVO, online y totalmente gratis con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio este miércoles, 16 de septiembre.

La transmisión estará disponible a través del canal de YouTube de Blog Deportivo, donde se podrá seguir el minuto a minuto, las principales novedades y el análisis del encuentro.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

¿A qué hora juega Atlético Nacional HOY vs. Internacional de Bogotá?

El partido entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional, por la fecha 13 de la Liga BetPlay, está programado para las 8:20 de la noche de este miércoles, 16 de septiembre, en la capital colombiana.

Publicidad

Para quienes seguirán el encuentro desde otros países, estos son algunos de los horarios:

  • Colombia: 8:20 p. m.
  • Ecuador: 8:20 p. m.
  • Perú: 8:20 p. m.
  • México (Ciudad de México): 7:20 p. m.
  • Chile: 10:20 p. m.
  • Argentina: 10:20 p. m.
  • Brasil: 10:20 p. m.
  • España: 3:20 a. m. del jueves, 17 de septiembre.

Posibles alineaciones Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional

  • Internacional de Bogotá: Wuilker Faríñez; Joan Castro, Mateo Rodas, Agustín Irazoque, Miguel Pernía; Larry Vásquez, Dewar Victoria; Facundo Boné. Ronaldo Julio, Fabricio Sanguinetti y Diego Duarte.
  • Atlético Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Néider Parra, William Tesillo, Milton Casco; Juan Zapata, Simón Rojas, James Rodríguez; Marlos Moreno, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos. 
Relacionados

Atlético Nacional

Internacional de Bogotá

Liga BetPlay

en vivo

Señal en vivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad