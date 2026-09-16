🔴 EN VIVO | Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional HOY: online y gratis la Liga BetPlay 2026

Día de fútbol en la capital colombiana este miércoles, 16 de septiembre, con el partido entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional, correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay.

El conjunto verdolaga llega a este compromiso con una motivación especial por el posible debut de James Rodríguez, quien, por cuenta propia, pidió ser tenido en cuenta para enfrentar al equipo bogotano.

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional // Foto: X @InterBogOficia @nacionaloficial

Siga EN VIVO el duelo entre Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional HOY

El partido entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional podrá seguirse EN VIVO, online y totalmente gratis con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio este miércoles, 16 de septiembre.

La transmisión estará disponible a través del canal de YouTube de Blog Deportivo, donde se podrá seguir el minuto a minuto, las principales novedades y el análisis del encuentro.



¿A qué hora juega Atlético Nacional HOY vs. Internacional de Bogotá?

El partido entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional, por la fecha 13 de la Liga BetPlay, está programado para las 8:20 de la noche de este miércoles, 16 de septiembre, en la capital colombiana.

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Para quienes seguirán el encuentro desde otros países, estos son algunos de los horarios:



Colombia: 8:20 p. m.

8:20 p. m. Ecuador: 8:20 p. m.

8:20 p. m. Perú: 8:20 p. m.

8:20 p. m. México (Ciudad de México): 7:20 p. m.

7:20 p. m. Chile: 10:20 p. m.

10:20 p. m. Argentina: 10:20 p. m.

10:20 p. m. Brasil: 10:20 p. m.

10:20 p. m. España: 3:20 a. m. del jueves, 17 de septiembre.

Posibles alineaciones Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional