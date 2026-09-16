Estadio Hernán Ramírez Villegas seguirá cerrado tras sismo: estudios tardarán hasta 90 días

Los pereiranos deberán esperar entre 60 y 90 días para conocer la magnitud exacta de los daños estructurales que dejó el sismo del pasado 10 de agosto en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

Así lo explicó Sandra Milena Grajales Ocampo, secretaria de Deportes de Pereira, quien detalló que los estudios técnicos estarán a cargo de la compañía aseguradora, encargada de hacer efectivas las pólizas para determinar las afectaciones específicas en dos de las tribunas del máximo escenario deportivo de la ciudad.

Una vez se entreguen los resultados de estas evaluaciones, la administración municipal y los expertos definirán las obras de intervención necesarias.

Sin fútbol profesional ni eventos por lo que resta del año

Esta situación implica que el estadio no podrá albergar ningún tipo de espectáculo deportivo ni cultural durante lo que resta del año. Por lo tanto, el Deportivo Pereira continuará jugando sus partidos de la Liga colombiana en una sede alterna.

A pesar del cierre de las tribunas evaluadas, la Secretaría de Deportes aclaró que las obras que la Alcaldía ya venía ejecutando en la gramilla, la pista atlética y los sistemas eléctricos y de sonido avanzarán según los cronogramas establecidos.

Publicidad

Hasta el momento, no hay una fecha estimada para la reapertura oficial del escenario deportivo al público ni para el regreso de las competencias oficiales.