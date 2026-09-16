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Santa Fe vs. Millonarios: cuándo y dónde ver la semifinal de la liga femenina

Mientras las leonas sueñan por su cuarto título de liga, las embajadoras aspiran jugar por primera ocasión una final.

Santa Fe vs. Millonarios.
Santa Fe vs. Millonarios.
X: @LeonasSantaFe - @MillosFcFem
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

Se acerca la recta final de la liga femenina en Colombia. Una de las semifinales que más llama la atención es el clásico capitalino entre Independiente Santa Fe y Millonarios, la cual se disputará en el estadio El Campín de Bogotá.

Fecha y hora del clásico

Estos primeros 90 minutos tendrán su pitazo inicial este jueves, 17 de septiembre, desde las 7:00 de la noche en el coloso de la 57. En este primer round, las leonas oficiarán de local ante las embajadoras.

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Vale recordar que Santa Fe viene de obtener una compleja victoria contra Orsomarso en condición de visitante 1-2. Mientras Millonarios terminó la fase de grupos con un empate sin goles ante Internacional de Bogotá.

Dónde ver la semifinal

Este importante partido se podrá ver a través del canal Win Sports en la noche de este jueves.

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Esta semifinal de ida acerca a ambos equipos capitalino a un sueño: para Santa Fe, llegar a disputar una nueva final en la que buscará su cuarta estrella y, para Millonarios, jugar por primera vez esa instancia, pues nunca ha llegado tan lejos en su historia.

Santa Fe femenino.
Santa Fe femenino.
X: @LeonasSantaFe

Cuánto cuestan las boletas

Los aficionados que deseen asistir a este clásico femenino lo podrán hacer desde los 22.400 pesos, que cuesta la boleta más barata en el estadio. A continuación los precios detallados para las tribunas de El Campín.

  • Tribuna occidental
    • Occidental Platea Baja: $33.600
    • Occidental Platea Alta: $33.600
    • Occidental Preferencial: $33.600
    • Occidental General: $33.600
  • Tribuna oriental
    • Oriental Preferencial: $22.400
    • Oriental Platea: $22.400
    • Oriental General: $22.400

Vale enfatizar que, para esta ocasión, las tribunas Lateral Sur y Lateral Norte no estarán habilitadas para este partido. Además, no habrá ningún tipo de promoción o precio especial para niños.

De acuerdo con la información oficial de Santa Fe, estos precios no incluyen los costos correspondientes a procesamiento y envío del servicio de boletería.

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El ganador de la semifinal Santa Fe contra Millonarios enfrentará en la gran final del fútbol femenino al vencedor entre Atlético Nacional y Deportivo Cali.

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