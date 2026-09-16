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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / ¿A qué hora es el debut de James Rodríguez con Atlético Nacional en Bogotá?

¿A qué hora es el debut de James Rodríguez con Atlético Nacional en Bogotá?

Llegó el día en el que debutará el '10' con el cuadro verdolaga y lo hará en condición de visitante, pero con un estadio que, seguramente, se tiñará de verde para recibirlo.

James Rodríguez (5).jpg
James Rodríguez //
Foto: X @nacionaloficial
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

La espera terminó y este miércoles, 16 de septiembre, finalmente será el debut de James Rodríguez con la camiseta de Atlético Nacional. Aunque se esperaba que fuese la próxima semana, el deseo del jugador al igual que la postura del técnico Lucas González llevaron a que se adelantara y el cucuteño viajara con el equipo a Bogotá.

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El cuadro verdolaga se enfrentará a Internacional de Bogotá por la Liga BetPlay en el estadio Nemesio Camacho El Campín. De acuerdo con el club capitalino, la boletaría para este compromiso se encuentra totalmente agotada, por ende, se esperan más de 35.000 hinchas en el coloso de la 57.

James Rodríguez firmó contrato con Atlético Nacional en el 2026
James Rodríguez firmó contrato con Atlético Nacional en el 2026
Foto: captura de video Atlético Nacional

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¿A qué hora es el debut de James Rodríguez?

El duelo entre Inter y Nacional se encuentra programado para las 8:20 de la noche de este miércoles, 16 de septiembre.

Aunque no se ha confirmado si el cucuteño será titular en Bogotá, rumores apuntan a que sí, incluso, que se le hará un homenaje en la tribuna al minuto 10 también para honrar su paso por la Selección Colombia tras anunciar su retiro con el cuadro cafetero.

¿Dónde seguir EN VIVO el debut de James con Nacional?

El debut del ‘10’ de la Tricolor se podrá seguir EN VIVO, online y gratis este miércoles con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, que, a través del canal de YouTube, tendrá todas las emociones de este choque de la Liga BetPlay.

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¿Cuántos años tiene James? Más de 20 títulos oficiales

A sus 35 años, James ha sido reconocido por todo el mundo como un jugador de una amplía experiencia copera a internacional, en especial por su paso por clubes como Real Madrid, Porto o Bayern Múnich y sumando una larga lista de trofeos para un total de 24, los cuales son:

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Palmarés por Clubes

  • Banfield (Argentina)
    • Torneo Apertura (2009)
  • Porto (Portugal)
    • 3 Ligas de Portugal (2010-11, 2011-12, 2012-13)
    • 1 Copa de Portugal (2010-11)
    • 3 Supercopas de Portugal (2010, 2011, 2012)
    • 1 UEFA Europa League (2010-11)
  • Real Madrid (España)
    • 2 UEFA Champions League (2015-16, 2016-17)
    • 2 Supercopas de Europa (2014, 2016)
    • 2 Mundiales de Clubes (2014, 2016)
    • 2 Ligas de España (2016-17, 2019-20)
    • 1 Supercopa de España (2019-20)
  • Bayern Múnich (Alemania)
    • 2 Bundesligas (2017-18, 2018-19)
    • 1 Copa de Alemania (2018-19)
    • 2 Supercopas de Alemania (2017, 2018)
  • São Paulo (Brasil)
    • 1 Copa de Brasil (2024
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James Rodríguez

Atlético Nacional

Bogotá

Estadio El Campín

Liga BetPlay

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