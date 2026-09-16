Cuadrado revela qué lo sedujo de Millonarios para firmar con el embajador

El extremo colombiano Juan Guillermo Cuadrado aseguró este miércoles, al ser presentado como refuerzo de Millonarios, que tenía el sueño de volver a jugar en Colombia tras 17 años en los que militó en equipos de la Serie A italiana y la Premier League inglesa.

"El fútbol colombiano viene en evolución, creciendo muchísimo (...) Uno tiene el sueño de volver a jugar en su país, yo jugué poco más de un año, no fue mucho, y siempre tuve la ilusión de volver, de estar en casa, y acá me siento en casa", expresó el jugador de 38 años, que militó en el Pisa de la Serie A la temporada pasada.

El veterano futbolista, que jugó también en Juventus e Inter, mostró su alegría por "llegar a una institución tan grande y con tanta historia en Colombia" y destacó que los directivos del club le demostraron que realmente querían contar con él.

"Creo que es muy importante cuando te hablan y demuestran ese afecto de que realmente te quieren y quieren contar contigo, entonces hablándolo con la familia decidimos dar el paso de nuevamente llegar a Colombia, el país que me vio nacer como futbolista", añadió Cuadrado, que en su país sólo había jugado en el Deportivo Independiente Medellín.



Juan Guillermo Cuadrado y Alberto Gamero en rueda de prensa Foto: Blu Radio

Antes, 'el Panita', como se le conoce en Colombia, jugó en Atalanta, Inter, Fiorentina, Lecce, Udinese y Juventus, club en el que estuvo entre 2015 y 2023 y con el que ganó once títulos, incluidas cinco de la Serie A.

Publicidad

También estuvo en el Chelsea en la temporada 2014-2015, en la que ganó la Premier League y la Copa de la Liga, aunque jugó poco.

Con la selección colombiana, Cuadrado jugó la Copa América en 2011, 2015, 2016, 2019 y 2021 y los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

En ese sentido, el volante manifestó además su emoción por volver al país al mismo tiempo que su excompañero de la selección colombiana James Rodríguez, fichado por el Atlético Nacional.

Publicidad

"El hecho de que haya llegado James también le da un plus grandísimo al fútbol colombiano porque sabemos lo importante que ha sido a nivel mundial, admiro mucho lo que ha hecho, su trayectoria", expresó.

Juan Guillermo Cuadrado usará el número 7 en Millonarios Foto: Blu Radio

También destacó que compartirá en la liga con otros excompañeros de la selección colombiana como Carlos Bacca, del Deportivo Cali; Luis Fernando Muriel, del Junior, y Hugo Rodallega, del Independiente Santa Fe.

"Que cada vez mas jugadores de esa élite quieran volver a vivir acá en Colombia es muy lindo", concluyó.

Cuadrado llega a Millonarios, que actualmente ocupa el segundo lugar de la liga colombiana con 16 puntos, a cuatro del líder, América de Cali.