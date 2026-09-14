En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Audio Manel Grau
Presupuesto 2027
Protestas universidades
Sismos en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Selección Colombia jugará amistoso en Cali y donará ganancias a afectados por terremoto

Selección Colombia jugará amistoso en Cali y donará ganancias a afectados por terremoto

Después de 18 años, la capital del Valle del Cauca volverá a tener a la selección masculina de mayores en la ciudad.

Con partido de Selección Colombia se ayudará a damnificados por terremoto.
Con partido de Selección Colombia se ayudará a damnificados por terremoto.
Foto: referencia, Blu Radio y FCF
Por: EFE
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

Las selecciones masculinas de Colombia y Chile jugarán el próximo 13 de noviembre un partido amistoso en el estadio Pascual Guerrero de Cali y donarán las ganancias de este encuentro a los damnificados por el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

"Ese partido se jugará en Cali el 13 de noviembre, es un viernes, en un horario por confirmar", manifestó este lunes el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, en una rueda de prensa en Bogotá en la que agregó que "el producido de esa taquilla será entregado a los damnificados por el doloroso sismo".

Últimas noticias

Millonarios Vs. Cúcuta
Fútbol Colombiano

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II tras el triunfo de Millonarios ante Cúcuta

James Rodríguez ya luce la camiseta de Nacional.
Fútbol Colombiano

James Rodríguez ya luce la camiseta de Atlético Nacional: este será el número que llevará el 10

El terremoto del pasado 10 de agosto dejó 331 personas fallecidas, 154 de ellas en Cali; daños estimados por valor de 9.500 millones de dólares, y cerca de 400.000 afectados.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, agradeció a la federación por el apoyo y por llevar a la selección colombiana, dirigida por el argentino Néstor Lorenzo, a su ciudad.

La última vez que Colombia jugó un partido en Cali fue en 2008, en un duelo disputado en el estadio Deportivo Cali en el que el equipo dirigido entonces por Eduardo Lara le ganó 1-0 a Nigeria con un gol de Falcao García.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

"Vuelve la selección masculina de mayores a Cali, esto es un gran evento, hemos aportado mucho al fútbol colombiano (...) Es una gran noticia porque la taquilla va a ir para beneficiar a los damnificados por el terremoto", agregó Eder.

Publicidad

Por otra parte, Jesurún señaló que Colombia y Chile jugarán, luego del primer amistoso, otro partido en el estadio Nacional de Santiago el 17 de noviembre.

Relacionados

Terremoto hoy

Cali

Selección Colombia

Federación Colombiana de Fútbol

Publicidad

Publicidad

Publicidad