Contratos para la reconstrucción del Valle tras el terremoto quedarán exentos de estampillas

La reconstrucción del Valle del Cauca tras el terremoto del pasado 10 de agosto tendrá un nuevo alivio en los recursos destinados a los proyectos de recuperación. La Asamblea Departamental aprobó la Ordenanza 012 de 2026, que exonera temporalmente del pago de estampillas y de la tasa Prodeporte a los contratos relacionados con estas obras.

La medida permitirá que el 100 % de los recursos destinados a la reconstrucción se invierta en sectores afectados por el sismo, como salud, educación, vivienda, desarrollo social, deporte y cultura. La exoneración representa un ahorro equivalente al 11,7 % del valor de los contratos, lo que, según la Gobernación, permitirá ampliar la cobertura de los proyectos y beneficiar a más familias, emprendedores y comunidades.

Cámara Colombiana de la Construcción Valle

“A los mil millones, si los impactamos con este 11,7 % de las estampillas, nos estaría dando como resultado 883 millones de pesos y con eso solamente se podrían dar subsidios de seis millones a 147 familias. Por lo tanto, lo que se busca es no reducir el impacto en familias, sino tener mayor cobertura”, dijo María Victoria Machado, directora del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas del Valle del Cauca.

La exoneración tendrá una vigencia de seis meses y la Gobernación deberá presentar informes trimestrales ante la Asamblea del Valle sobre los contratos cobijados por la medida.



HUV

“Esto va a beneficiar en la construcción de viviendas, va a beneficiar al emprendedor, al microempresario para que se puedan optimizar estos recursos. Si bien antes estaba destinado para comprar un bulto de cemento, hoy, gracias a esta optimización de recursos, se va a tener la posibilidad de comprar dos o tres bultos más. No es un beneficio para los contratistas”, explicó Carlos Felipe López, diputado del Valle del Cauca.

Publicidad

El objetivo es garantizar que estos recursos adicionales sean destinados directamente a la recuperación del departamento y permitan aumentar el alcance de las obras y ayudas para los damnificados.