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Contratos para la reconstrucción del Valle tras el terremoto quedarán exentos de estampillas

La medida tendrá una vigencia de seis meses y busca que el 11,7 % que normalmente se destina al pago de estampillas y tasa Prodeporte pueda utilizarse en proyectos de vivienda.

Valle exonera de estampillas contratos destinados a la reconstrucción
Gobernación del Valle
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de sept, 2026

La reconstrucción del Valle del Cauca tras el terremoto del pasado 10 de agosto tendrá un nuevo alivio en los recursos destinados a los proyectos de recuperación. La Asamblea Departamental aprobó la Ordenanza 012 de 2026, que exonera temporalmente del pago de estampillas y de la tasa Prodeporte a los contratos relacionados con estas obras.

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La medida permitirá que el 100 % de los recursos destinados a la reconstrucción se invierta en sectores afectados por el sismo, como salud, educación, vivienda, desarrollo social, deporte y cultura. La exoneración representa un ahorro equivalente al 11,7 % del valor de los contratos, lo que, según la Gobernación, permitirá ampliar la cobertura de los proyectos y beneficiar a más familias, emprendedores y comunidades.

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“A los mil millones, si los impactamos con este 11,7 % de las estampillas, nos estaría dando como resultado 883 millones de pesos y con eso solamente se podrían dar subsidios de seis millones a 147 familias. Por lo tanto, lo que se busca es no reducir el impacto en familias, sino tener mayor cobertura”, dijo María Victoria Machado, directora del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas del Valle del Cauca.

La exoneración tendrá una vigencia de seis meses y la Gobernación deberá presentar informes trimestrales ante la Asamblea del Valle sobre los contratos cobijados por la medida.

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“Esto va a beneficiar en la construcción de viviendas, va a beneficiar al emprendedor, al microempresario para que se puedan optimizar estos recursos. Si bien antes estaba destinado para comprar un bulto de cemento, hoy, gracias a esta optimización de recursos, se va a tener la posibilidad de comprar dos o tres bultos más. No es un beneficio para los contratistas”, explicó Carlos Felipe López, diputado del Valle del Cauca.

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El objetivo es garantizar que estos recursos adicionales sean destinados directamente a la recuperación del departamento y permitan aumentar el alcance de las obras y ayudas para los damnificados.

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