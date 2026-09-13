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¿Hasta cuándo pueden reclamar el auxilio los damnificados por el terremoto? Esto se sabe

Las autoridades anunciaron que los beneficiarios tendrán un plazo de hasta 15 días hábiles para acercarse a los diferentes puntos habilitados y realizar el cobro.

Más de 9.000 damnificados tienen 15 días para reclamar el auxilio económico
Alcaldía de Cali
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de sept, 2026

Tras la alta afluencia de personas que durante este fin de semana acudieron a los puntos habilitados para reclamar las primeras ayudas económicas por el terremoto, las autoridades anunciaron que los beneficiarios tendrán un plazo de hasta 15 días hábiles para acercarse a los diferentes puntos habilitados y realizar el cobro.

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Este fin de semana, cientos de personas llegaron desde tempranas horas a los puntos de SuperGIROS habilitados en Cali y al centro comercial Cosmocentro, donde se realizó una jornada masiva de atención a los primeros beneficiarios.

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Punto de supergiros atacado a bala en el sur de Barranquilla.
Foto: Suministrada a BLU Radio.

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“Queremos darle un parte de tranquilidad a las familias damnificadas. Sabemos que muchas personas han acudido hoy a los puntos de SuperGIROS pensando que tenían que reclamar la ayuda inmediatamente, pero no es así. Tienen 15 días hábiles para hacerlo, por lo que no es necesario generar aglomeraciones ni acudir de manera masiva durante este fin de semana”, explicó Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres de Cali.

Ante la incertidumbre de algunos ciudadanos sobre los lugares y el tiempo disponible para realizar el cobro, las autoridades recordaron que se encuentran habilitados los puntos de SuperGIROS en diferentes sectores de Cali para facilitar el acceso al beneficio.

“Desde Gane SuperGIROS estamos muy comprometidos con toda la población caleña, dándole tranquilidad de que vamos a estar 15 días hábiles pagando, no solamente aquí en el masivo, donde estaremos este sábado y domingo, sino que tenemos 109 puntos más en la ciudad de Cali, tanto en el norte como en el sur, para estos pagos”, manifestó Edubina Arias, jefe de la línea de negocios de Gane-SuperGIROS.

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En este primer corte, más de 9.000 personas inscritas en el Registro Único de Damnificados, con corte al 24 de agosto, fueron incluidas para recibir esta ayuda económica. Este proceso hace parte de las medidas dispuestas para atender a las familias afectadas por el terremoto, mientras se avanza en la definición de nuevos beneficiarios en un segundo corte.

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