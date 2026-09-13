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Atacaron con un artefacto explosivo una patrulla de la Policía en Palmira, Valle

El hecho ocurrió en el sector de Granada cuando realizaban labores de patrullaje en la zona. Las autoridades confirmaron que no hubo personas fallecidas ni lesionadas como consecuencia del ataque.

Lanzaron explosivo contra una patrulla de la Policía en Palmira:
Captura de pantalla de video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de sept, 2026

Momentos de tensión vivieron habitantes del sector de Granada, en Palmira, Valle del Cauca, luego de que sujetos lanzaran un artefacto explosivo contra una patrulla de la Policía que adelantaba un operativo de seguridad y de rutina en la calle 42 con carrera 33.

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Según información preliminar, el artefacto fue lanzado directamente contra el vehículo en el que se movilizaban los uniformados, provocando daños en la parte delantera del automotor. Por fortuna, las autoridades confirmaron que no hubo personas fallecidas ni lesionadas como consecuencia del ataque.

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Tras lo ocurrido, las autoridades realizaron un consejo de seguridad que se extendió hasta altas horas de la noche. Durante la reunión fueron analizadas las circunstancias del ataque y se tomaron decisiones para reforzar la seguridad en diferentes sectores de Palmira.

Entre tanto, un equipo especial de la Policía adelanta las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables de lanzar el artefacto explosivo contra la patrulla. Las autoridades buscan establecer quiénes estarían detrás de este hecho y determinar las circunstancias en las que ocurrió.

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