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Gobierno anuncia recuperación de la subestación de Policía de Guamalito

Además, durante un Consejo de Seguridad, se anunció también un refuerzo en la seguridad en la zona del Catatumbo.

Estación de Policía de Guamalito.
Estación de Policía de Guamalito.
Foto: Estación de Policía de Guamalito.
Por: Cristian Santiago
|
Actualizado: 11 de sept, 2026

El Gobierno de Abelardo De La Espriella anunció su compromiso de recuperar y poner nuevamente en funcionamiento la subestación de Policía del corregimiento de Guamalito, en jurisdicción de El Carmen, Norte de Santander, luego de los recientes ataques perpetrados por el ELN contra esta infraestructura.

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El anuncio se realizó durante un consejo de seguridad en el que participaron alcaldes de los municipios del Catatumbo, el gobernador de Norte de Santander y los ministros del Interior, Rodrigo Lara, y de Defensa, Jorge Mora.

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De acuerdo con lo planteado durante la reunión, una vez sea recuperada la infraestructura, la Fuerza Pública regresará a Guamalito, mediante un trabajo articulado entre el Ejército Nacional y la Policía, como parte de la continuidad y el fortalecimiento del Plan de Campaña Militar y Policial Esparta.

Durante el consejo de seguridad también se abordaron otras medidas para reforzar la seguridad en la región, entre ellas, el fortalecimiento de diferentes estaciones de Policía del Catatumbo, así como la construcción del Segundo Distrito de Policía en Ocaña.

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A esto se suma la implementación de más cámaras de seguridad y la adquisición de sistemas antidrones, que serían distribuidos en estaciones de Policía de la región, con el propósito de mejorar la capacidad de respuesta ante ataques con aeronaves no tripuladas.

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Las autoridades señalaron que estas acciones buscan enfrentar de manera directa y contundente las acciones terroristas de los grupos armados ilegales, principalmente del ELN, y recuperar las condiciones de seguridad para las comunidades del Catatumbo.

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